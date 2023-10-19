Почему в Узбекистане хлеб дешевле, чем в Казахстане, рассказали в Минторговли
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Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах сената рассказал, от чего зависят цены на хлеб, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты указали на интересный, с их точки зрения, факт: Казахстан выращивает пшеницу и производит муку, но цены на хлеб в нашей стране выше, чем в соседнем Узбекистане.
"Дело в экономическом обосновании каждого предприятия. Когда мы производим какую-то продукцию, то считаем все затраты внутри страны. Это и электроэнергия, и налоги, и другие затраты.
Тут нужно смотреть конкретно: какие затраты несут узбекские и казахстанские хлебопекарни", – заявил вице-министр.
Кайрат Торебаев также заявил, что сравнивать нужно, прежде всего, качество продукции.
"Нужно поднимать вопрос так: хлеб в Казахстане такой же по качеству, как в Узбекистане? По качеству нужно сравнивать, чтобы вывести конкретную статистику.
Поэтому вопрос очень сложный. Вы нам конкретную статистику покажите, где какой хлеб, где сколько стоит. Давайте мы сравним, и совместно проведем работу!" – резюмировал спикер.
В марте 2023 года мы сообщали, что казахстанский хлеб оказался одним из самых дешевых в мире.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2041698-pochemu-v-uzbekistane-hleb-deshevle-chem-v-kazahstane-rasskazali-v-mintorgovli/