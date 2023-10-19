Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Почему в Узбекистане хлеб дешевле, чем в Казахстане, рассказали в Минторговли

Опубликовано:

Булки хлеба
Хлеб. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах сената рассказал, от чего зависят цены на хлеб, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты указали на интересный, с их точки зрения, факт: Казахстан выращивает пшеницу и производит муку, но цены на хлеб в нашей стране выше, чем в соседнем Узбекистане.

"Дело в экономическом обосновании каждого предприятия. Когда мы производим какую-то продукцию, то считаем все затраты внутри страны. Это и электроэнергия, и налоги, и другие затраты.

Тут нужно смотреть конкретно: какие затраты несут узбекские и казахстанские хлебопекарни", – заявил вице-министр.

Кайрат Торебаев также заявил, что сравнивать нужно, прежде всего, качество продукции.

"Нужно поднимать вопрос так: хлеб в Казахстане такой же по качеству, как в Узбекистане? По качеству нужно сравнивать, чтобы вывести конкретную статистику.

Поэтому вопрос очень сложный. Вы нам конкретную статистику покажите, где какой хлеб, где сколько стоит. Давайте мы сравним, и совместно проведем работу!" – резюмировал спикер.

В марте 2023 года мы сообщали, что казахстанский хлеб оказался одним из самых дешевых в мире.

Ранее депутат мажилиса Ерлан Саиров заявлял, что отечественное сельское хозяйство находится в очень сложной ситуации.

Президент РК в своем послании говорил о необходимости решения проблемы избыточного ценового регулирования, которая серьезно тормозит развитие агропромышленного комплекса. Более активную стабилизирующую роль должна играть Продовольственная контрактная корпорация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2041698-pochemu-v-uzbekistane-hleb-deshevle-chem-v-kazahstane-rasskazali-v-mintorgovli/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.