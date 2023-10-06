Причину роста цен на муку в Казахстане озвучили в правительстве

В правительстве обсудили цены на социально значимые продукты питания за 9 месяцев текущего года и возможные риски в предстоящее межсезонье, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин РК.

Как сообщает официальный информационный ресурс премьер-министра РК, на совещании под председательством заместителя главы кабмина Серика Жумангарина обсуждалось, что принятые в течение сельскохозяйственного года меры дали положительный результат: удалось стабилизировать цены на группу социально значимых продуктов и снизить темпы роста продовольственной инфляции в Казахстане в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

Также по итогам 9 месяцев текущего года продовольственная инфляция составила 6,2%. Индекс цен на СЗПТ за этот же отрезок времени снизился в 6 раз, составив 3,1%.

"Такой эффект дали системные меры по поддержке сахарной отрасли, производству подсолнечного масла и формированию в стабфондах запасов овощей. Однако сейчас на внутреннем рынке наблюдаются риски роста цен на мучные изделия", – отметили в правительстве.

По информации кабмина, из-за изменений конъюнктуры рынка зерновых в середине сентября в отдельных регионах произошел рост цен на пшеницу. Повлияли несколько факторов: неблагоприятные погодные условия для сельскохозяйственной отрасли и нехватка вагонов при перевозке зерна из России для дальнейшей переработки отечественными мукомолами.

"В результате подорожания пшеницы выросли цены на муку в 13 регионах", – сообщил председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абильдабеков.

Рост цен на муку зафиксирован в Астане, Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Жетысуской и Улытауской областях.

В правительстве отметили, что 27 сентября Министерство торговли и интеграции совместно с МСХ, Продкорпорацией, КТЖ и акиматами провели совещание, на котором выработаны оперативные меры реагирования для ускоренной доставки в регионы удешевленного зерна из резервов Продкорпорации в целях его дальнейшей передачи операторам-мукомолам. Однако в силу разных причин данный процесс затянулся и необходимые объемы удешевленного зерна на сегодня полностью получила только Туркестанская область. Серик Жумангарин поручил всем регионам ускориться и принять все меры для закрытия вопроса.

"Особое внимание уделили ситуации с сахаром, обсудив пролонгацию договоров финансирования сахарных заводов. Эту работу полноценно провели только 2 региона – Абайская и Акмолинская области. Вице-премьер также поручил ускорить и завершить ее в кратчайшие сроки", – сообщили в кабмине.

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков отметил, что после сентябрьской большой ярмарки лука в Жамбылской области все регионы обеспечили свои запасы более чем на 100% от сезонной потребности.

По капусте в 6 областях объемы контрактов ниже рекомендуемых, по картофелю отстают две области, по моркови – одна.

"Несмотря на проведенную минувшим летом ярмарку риса в Кызылординской области, всего пять регионов сформировали свои запасы на уровне необходимого сезонного спроса. Учитывая доступную цену на отечественную крупу (в пределах 400 тенге за кг) и высокий спрос на этот продукт в соседних странах, Серик Жумангарин поручил регионам довести контрактацию договоров по данному продукту до необходимого уровня", – добавили в правительстве.

По итогам совещания правительство поручило КТЖ обеспечить приоритетность поставок социально значимых продуктов питания внутри Казахстана, а также ввоза овощей из соседних стран (Узбекистана и Таджикистана) в период межсезонья и зимы.

Напомним, ранее журналисты NUR.KZ писали, что многие социально значимые продукты питания в Казахстане дешевеют. Но исключением стала мука первого сорта. Она за последнюю неделю подорожала сразу на 2%.

Аналитики отмечают, что недельный рост цен на муку первого сорта является рекордным как минимум с середины мая 2022 года. До этого почти 7 месяцев цены или снижались, или просто стояли на месте.

Между тем причиной повышения цены на муку поставщики называют уничтоженный непогодой урожай и резкое подорожание доллара. А в некоторых регионах страны и вовсе наблюдается дефицит муки.