Хватает ли 579 тенге для качественного питания школьников, рассказал министр просвещения

Глава Минпросвещения Гани Бейсембаев на брифинге СЦК сегодня заявил, что денег, выделяемых из бюджета на организацию разового горячего питания в школах, достаточно, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили Гани Бейсембаева прокомментировать информацию о том, что за счет бюджета детям в школах выдается самое дешевое и некачественное питание. Стоимость его в среднем составляет 579 тенге.

"Если сравнить, до этого на одного ученика на питание выделялось не более 200 тенге, в этом году (выделяется больше денег – прим. ред.). Максимальная сумма в Алматы – 850 тенге, Акмолинской области – более 700 тенге. Самая низкая – в Карагандинской области – 480 тенге.

В других регионах в среднем составляет 579 тенге. По расчетам экспертов, этой суммы достаточно, чтобы обеспечить горячим питанием ребенка один раз в день", – заявил в ответ министр.

В целом, по его словам, в частной школе или государственной, питание детей должно быть организованно качественно, согласно требованиям, предъявляемым законами.

"Мы провели исследование и выяснили, что многие предприниматели, которые занимаются этой деятельностью, не всегда придерживаются их (требований – прим. ред.). Предпринимателей призываем смотреть на это не только как на бизнес, но и понимать, что они оказывают услугу детям, и просим качественно ее оказывать", – подчеркнул глава Минпросвещения.

Напомним, с 1 сентября этого года ученики начальных классов и школьники из малообеспеченных семей в Казахстане бесплатно питаются в столовых в школах.

При этом сегодня в Управлении образования Алматы сообщили, что в столовых городских школ установили камеры. В течение календарного года представители комиссии, состоящие из сотрудников сферы образования, акимов районов, депутатов, родителей и представителей Казахской академии питания, будет проводить системный мониторинг качества и эффективной организации питания в школах города.

Проблемы со школьным питанием в Казахстане

В начале октября появилась информация о том, что в Алматинской области ученикам младших классов, получающим бесплатное питание, раздали йогурты, просроченные на два года.

Позже в одном из сел Алматинской области в столовой школы обнаружили просроченный кефир. Арендаторы заявили, что не давали его детям.

После случая с просроченными йогуртами в школьной столовой главу Минпросвещения спросили, пересмотрит ли ведомство систему питания образовательных учреждениях.

"После 25 сентября мной было поручено провести по всем организациям образования нашей страны мониторинг по предоставляемому качеству питания. Сейчас комиссия завершает свою работу – мы уже видим, где есть какие замечания, и по результатам мониторинга будут приняты меры по устранению нарушений, если они были допущены со стороны ответственных лиц", – ответил министр.

Также он рассказал, как организовывается питание в школах, где нет столовых.