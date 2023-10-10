"Просроченные на 2 года йогурты": пересмотрят ли питание в школах, спросили главу Минпросвещения

Главу Минпросвещения в правительстве спросили, пересмотрит ли ведомство систему питания в школах после случая с просроченными йогуртами в столовой в Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Министру просвещения Гани Бейсембаеву журналисты напомнили, что недавно в школьной столовой в Алматинской области детям раздали просрочку – йогурты, срок годности которых истек еще 2 года назад. Главу ведомства спросили – не собираются ли в Казахстане пересмотреть систему питания в целом, чтобы исключить подобные случаи.

"Необходимые законодательно-правовые акты по обеспечению качественным питанием министерством приняты. МИО должны строго соблюдать данные требования.

После 25 сентября мной было поручено провести по всем организациям образования нашей страны мониторинг по предоставляемому качеству питания. Сейчас комиссия завершает свою работу – мы уже видим, где есть какие замечания, и по результатам мониторинга будут приняты меры по устранению нарушений, если они были допущены со стороны ответственных лиц", – заявил министр.

Бейсембаева спросили – почему бы не выдавать школьникам средства на питание вместо бесплатной готовой еды в столовых, как это делают, к примеру, в Шымкенте.

"Нужно это изучить, вы говорите о масштабировании, надо рассмотреть со всех сторон, не вызовет ли данная мера другие проблемы", – ответил министр.