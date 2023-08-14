Бесплатно будут кормить учеников начальных классов в школах Казахстана

Столовая. Иллюстративное фото: SDI Productions / Getty Images

С 1 сентября этого года ученики начальных классов и школьники из малообеспеченных семей в Казахстане будут бесплатно питаться в столовых в своих школах, сообщает Министерство просвещения в Telegram.

"По поручению главы государства с 1 сентября текущего года планируется организовать бесплатное питание для более 1,5 млн учащихся из малообеспеченных семей, а также обучающихся начальных классов независимо от социального статуса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость бесплатного питания по Казахстану в среднем составит 577 тенге, максимальная цена предусмотрена в городе Алматы – 800 тенге.

"В предыдущих годах охват бесплатным питанием учащихся 1-4 классов составлял 56,6%. Это школьники городов Астана, Алматы и Шымкент, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Ұлытау, Кызылординской и Атырауской областей.

В целях исполнения поручения главы государства проделана работа по обеспечению бесплатным питанием учащихся оставшихся регионов, тем самым будет с нового учебного года будет достигнут 100%-ный показатель", – рассказала руководитель управления Комитета по охране прав детей Дана Мактаева.

Кроме того, Министерство просвещения рассматривает вопрос повышения качества школьного питания.

Напомним, бесплатное питание для учеников 1-4 классов ввели в алматинских школах с 1 сентября прошлого года.

С 20 декабря 2022 года казахстанским школьникам разрешили приносить с собой еду из дома – арендаторов столовых обязали создать соответствующие условия. При этом до этого строгого запрета на домашнюю еду в столовых не было, но в разных школах существовали определенные ограничения, в том числе по санитарным соображениям.

В сентябре прошлого года экс-министр просвещения Асхат Аймагамбетов сообщал о завышенных ценах буфетной продукции в школьных столовых. Он заявил тогда о создании рабочей группы, которая разработала необходимые поправки.

"После заключения новых договоров на обеспечение питания с поставщиками услуг цены в школьных столовых, в том числе на буфетную продукцию, напитки и др., будут формироваться с учетом средних рыночных цен, а не произвольно по усмотрению поставщиков услуг", – сообщал Аймагамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032319-besplatno-budut-kormit-uchenikov-nachalnyh-klassov-v-shkolah-kazahstana/