Камеры появились в школьных столовых Алматы

Управление образования Алматы установило в школьных столовых видеонаблюдение для контроля качества питания детей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева сообщила, что создана межведомственная экспертная группа для обеспечения школьников здоровым и рационально сбалансированным питанием.

По ее словам, в течение календарного года представители комиссии, состоящие из сотрудников сферы образования, акимов районов, депутатов, родителей и представителей Казахской академии питания, будет проводить системный мониторинг качества и эффективной организации питания в школах города.

"На сегодняшний день руководителям организаций образования даны поручения, чтобы во всех пищеблоках столовых арендаторы установили камеры видеонаблюдения. И в 206 государственных школах в столовых камеры уже установлены (всего по городу 215 государственных школ). Это позволит межведомственной комиссии в любое время посмотреть, как готовятся блюда для детей.

Сегодня питание в организациях среднего образования обеспечивают 85 арендаторов. Выбор поставщика услуг осуществляется организациями образования в конкурсный срок, в соответствии с приказом Министерства образования и науки РК от 31 октября 2018 года. Также из местного бюджета в последнее время выделяются средства для улучшения материально-технической базы столовых школ", – отметила руководитель управления образования.

Напомним, что с 1 сентября этого года ученики начальных классов и школьники из малообеспеченных семей в Казахстане питаются бесплатно в столовых в своих школах.

Впрочем, в прошлом месяце в Алматинской области ученикам младших классов, получающим бесплатное питание, раздали йогурты, просроченные на два года.

Позже в одном из сел Алматинской области в столовой школы обнаружили просроченный кефир. Арендаторы заявили, что не давали его детям.

После случая с просроченными йогуртами в школьной столовой главу Минпросвещения спросили, пересмотрит ли ведомство систему питания образовательных учреждениях.

"После 25 сентября мной было поручено провести по всем организациям образования нашей страны мониторинг по предоставляемому качеству питания. Сейчас комиссия завершает свою работу – мы уже видим, где есть какие замечания, и по результатам мониторинга будут приняты меры по устранению нарушений, если они были допущены со стороны ответственных лиц", – ответил министр.

Также он рассказал, как организовывается питание в школах, где нет столовых.