Просроченный на два года йогурт раздали школьникам в Алматинской области

В Алматинской области ученикам младших классов, получающим бесплатное питание, раздали йогурты, просроченные на два года. Ситуацию прокомментировали в районном акимате.

Соответствующий пост появился на Instagram-странице jandossov_ta.

В публикации говорится, что в школьной столовой ученикам младших классов, получающим бесплатное питание от государства, в качестве перекуса раздали йогурт двухлетней давности.

"На упаковке срок годности 2021 год. Молочный продукт с просрочкой очень опасен и может привести к серьезным увечьям и отравлениям.

Кто допустил такую продукцию в школу, как подрядный представитель по питанию такое допустил? Требуем ответа и незамедлительного исправления ситуации", - говорится в посте.

В акимате Карасайского района МИА "Казинформ" сообщили, что отдел образования организовал оперативную рабочую группу, которая провела проверку столовой указанной школы.

"В результате проведенного мониторинга качества питания было установлено, что йогурт "Растишка", произведенный компанией "Айналайн", был просрочен. В связи с этим было запрещено его использование.

К директору школы была применена дисциплинарная мера. Индивидуальному предпринимателю отправлено уведомление. Работа столовой взята на строгий контроль", - прокомментировали в районном акимате.

Как сообщает РИА Новости, пищевое отравление – это острое заболевание, которое возникает при приеме пищи, в составе которой есть болезнетворные организмы и токсины, либо токсичные вещества и загрязнители.

Особенность пищевого отравления заключается в его быстром развитии. Первые симптомы проявляются уже через несколько часов, а иногда и в течение 30-40 минут - это время называется инкубационным периодом.

К основным признакам пищевого отравления относятся:

рвота и тошнота;

диарея;

боли в животе и спазмы;

ощущение лихорадки: озноб, слабость и ломота в теле;

усталость, вялость;

снижение артериального давления.

При тяжелом отравлении также наблюдаются:

головокружение;

потеря сознания;

бледность кожи;

боль в мышцах и суставах;

повышение температуры (37-40 °С).

При отравлении нельзя:

принимать противодиарейные и, напротив, слабительные препараты;

пить газированные и молочные напитки;

прикладывать грелку к животу;

принимать анальгетики;

употреблять любую пищу.

При тяжелом отравлении помощь могут оказать только медики, но до их прибытия можно принять некоторые меры.

Главным принципом остановки развития патологического состояния является прекращение воздействия отравляющего вещества и его выведение из организма, потому если при тошноте рвота не наступает, можно ее вызвать искусственно, дав отравившемуся 2 стакана теплой кипяченой воды (но не газированной) с добавлением пары кристалликов марганцовки (жидкость должна быть бледно-розовой, но не красной).

Такой способ ни в коем случае нельзя применять для детей и беременных, предупреждают врачи.

Внимание! Приведенные выше методы лечения носят лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к ним без предварительной консультации с врачом.