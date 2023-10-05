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Просроченную еду нашли еще в одной школе Алматинской области (видео)

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Школьник обедает
Столовая. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В одном из сел Алматинской области в столовой школы обнаружили просроченный кефир. Арендаторы заявили, что не давали его детям, некоторые родители высказали жалобы, передает телеканал "Алматы".

В селе Туздыбастау Алматинской области в одной из школ спецкомиссия нашла 60 пачек просроченного кефира. В самом учебном заведении заявили, что испорченный продукт детям не давали.

Тем временем, по информации телеканала, родители учащихся утверждают, что проблемы с питанием в школе длятся больше года: их дети часто жалуются на боли в животе.

"Детям дают просроченные продукты – вчера мы только с комиссией провели проверку, при которой установили 60 пачек просроченного кефира. Еще готовая еда хранится возле сырого мяса. Это тоже, я думаю, огромное нарушение.

Так как мы только начали проверять, в первый раз на выявленные нарушения мы были возмущены, но сказали: "Хорошо, исправьте". На этот раз опять же: мы приходим – и теперь находим просроченный кефир", – рассказала мама учеников школы Мадина Сапарова.

Сотрудники частной компании, которая занимается предоставлением питания в данной школе, рассказали телеканалу, что кефир действительно оказался просроченным. Но детям его не дали.

"Просроченными продуктами мы никогда не закупались и не отдавали их детям. Вчера – да. Это наше упущение, получается, так как в воскресенье фирмы не работают, я признаю, что мы купили кефир на базаре. Вчера это все выявили, товар принять – приняли, когда его привезли. Но сейчас мы все вывезли", – сказала повар Назира Келибаева.

Родителей учащихся волнует вопрос, почему продукты компания закупает на базаре вместо того, чтобы брать их у проверенных поставщиков. Директор школы же говорит, что отказываться от услуг частной компании они не могут, так как это госзаказ.

"Тендер разыгрывается среди предпринимателей на уровне района – школа в этом не участвует. Мы вовремя обнаружили нарушение, и его уже устранили. Сейчас членами комиссии, куда входят родители и медики, проводятся проверки, по их результатам будут применены соответствующие меры", – сообщил телеканалу директор средней школы Мадияр Азанбаев.

В управлении образования области телеканалу рассказали, что с арендаторами будет проведена беседа. Между тем спецкомиссия продолжит проверку учебных заведений в Талгарском районе.

Напомним, недавно в другой школе Алматинской области разгорелся такой же скандал – ученикам младших классов, получающим бесплатное питание, раздали йогурты, просроченные на два года.

Добавим, по информации на сайте MSD Manuals, пищевое отравление происходит в результате употребления растительной или животной пищи с содержанием токсинов. Наиболее распространенные симптомы — диарея, тошнота и рвота, реже — судорожные припадки и паралич.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039619-prosrochennuyu-edu-nashli-esche-v-odnoy-shkole-almatinskoy-oblasti-video/

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