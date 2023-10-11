Почти в 600 школах Казахстана нет столовых, заявили в Минпросвещения

Глава Минпросвещения Гани Бейсембаев в мажилисе рассказал, как организовывается питание в школах, где нет столовых, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе заседания депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова подняла вопрос обязательного обеспечения питанием всех школьников.

По ее словам, казахстанцы высказывают очень много критики. В частности, из-за того, что в 800 школах совсем нет столовых, а буфетное питание есть в 330 школах. Для 288 школ осуществляется доставка общественного питания.

"Это информация, которую нам дали. Кто осуществляет контроль и надзор за качеством питания? Если будет ЧС, кто будет нести ответственность?

Планируется ли строительство столовых при школах? Сейчас есть большой разброс цен. Что вы предпринимаете для регулирования этой ситуации? Также есть вопросы к качеству питания. Какая позиция у правительства?", – обратилась она к министру просвещения.

Гани Бейсембаев ответил, что на сегодня приняты приказы по вопросу повышения качества питания, проводится мониторинг. Также осуществляется проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.

"По нашей информации и по информации из регионов, в 591 школе нет столовых. Обеспечение горячим питанием детей организовано через буфеты. Соответствующие нормы внесены в приказы Минздрава.

Что касается строительства столовых при новых школах – нормы доведены до регионов, работа ведется. Вопрос стоит именно по малокомплектным школам. Там мало учеников. Будем изучать ситуацию и принимать меры", – заверил он.

По словам главы Минпросвещения, также решается вопрос организации питания в частных школах Казахстана. Прокомментировал он и цены в школьных столовых.

"Сейчас самая высокая цена – это 840 тенге в Алматы, 750 тенге – в Акмолинской области. Самая низкая цена – 480 тенге в Карагандинской области. В среднем по республике цена составляет 579 тенге", – заявил Бейсембаев.

Вчера на брифинге правительства министр рассказал, что изменится в организации питания школьников после резонансного случая, когда детям подали йогурт "Растишка" с истекшим сроком годности.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Алматинской области ученикам младших классов, получающим бесплатное питание, раздали йогурты, просроченные на два года.

Ранее в Минпросвещения провели совещание по вопросам питания в школах Казахстана – среди важных критериев помимо самих блюд назвали атмосферу в столовых и правильную посуду.

По данным Минпросвещения, с 1 сентября 2023 года ученики начальных классов и школьники из малообеспеченных семей в Казахстане начали бесплатно питаться в школьных столовых.