"Если с тобой что-то случится, ты застрахован?": Гиният о запрете вождения авто без страховки

Главу Минздрава в кулуарах мажилиса попросили разъяснить, зачем ведомство предлагает ввести в Казахстане запрет на вождение авто и хранение оружия без медстраховки, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что подобные нормы – мировая практика. Запреты на определенные госуслуги без медстраховки есть в Германии, Норвегии, Великобритании и других развитых странах.

"Сегодня в нашей стране более 3000 людей в год погибает от ДТП. Ко мне в день поступают данные о 10 и более ДТП. В половине из этих случаев люди погибают, это молодые трудоспособные люди, а также дети. Во второй половине случаев — люди поступают в медорганизации в тяжелом состоянии.

Когда люди попали в такую ситуацию, как думаете, какая будет реакция на медработника, который спрашивает: "А вы застрахованы?" И здесь не идет речь об экстренной помощи. Экстренную помощь окажут, но некоторые сложные операции идут по системе ОСМС. И медработникам, думаете, приятно спрашивать: "Завтра вы должны идти на операцию, застрахованы вы или нет?" — заявила министр.

Она добавила, что это предложение еще будет обсуждаться, однако, по ее мнению, люди должны отвечать за свое здоровье.

"Также по оружию: люди получают справку. А имеешь ли ты страховку, если что-то случится? Ведь вы придете за помощью в медорганизацию. Поэтому медстраховку должны иметь все", — добавила Гиният.

Напомним, ранее Гиният также разъясняла данное предложение об обязательной медстраховке в мажилисе – по ее словам, вне системы медстрахования в Казахстане остаются около 3 млн человек.

Само предложение об обязательной медстраховке для вождения авто и хранения оружия Минздрав озвучил в мажилисе на прошлой неделе.