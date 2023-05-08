Туши мертвых тюленей вновь нашли на берегу Каспия

Мертвые тюлени. Фото: facebook.com/fishcomitteekz

На побережье Каспийского моря обнаружили туши мертвых тюленей и нескольких осетровых рыб. Об этом сообщил Комитет рыбного хозяйства Минэкологии и природных ресурсов РК в .

"В ходе мониторинга госинспекторами управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства 6 мая 2023 года по информации, поступившей около 19:00 местного времени, были обнаружены туши 15 тюленей и 4 осетровых рыб на побережье Каспийского моря Тупкараганского района, село Баутино", – говорится в публикации.

Отмечается, что в оперативном порядке были оповещены все члены рабочей группы: местные исполнительные органы, Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя и другие.

Как рассказали в комитете, по факту обнаружения морских животных 6 мая отделом полиции Тюбкараганского района области возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут устанавливаться причины и другие обстоятельства гибели животных.

"7 мая на место обнаружения тюленей выехала рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, Департамента экологии по Мангистауской области, ветеринарной инспекции, "Казгидромета" и местных исполнительных органов", – гласит публикация.

Департамент экологии по Мангистауской области с места обнаружения отобрал пробы воды и воздуха.

Так как большинство обнаруженных туш морских животных находится в стадии сильного разложения, произвести отбор гистологических проб для определения причин гибели не представилось возможным, пояснили в комитете.

Ранее туши мертвых фламинго нашли близ села в Мангистауской области.

Гибель тюленей на Каспии

В апреле прошлого года на берегу Каспия в Мангистауской области обнаружили около полусотни тушек мертвых тюленей. Позже число их число достигло 94.

В июле в Минэкологии и природных ресурсов сообщили, что с начала 2022 года были обнаружены 220 мертвых тюленей обнаружены на участке в Каражанбасе и юго-западной оконечности полуострова Тупкараган.

В ноябре на каспийском побережье в Мангистауской области нашли еще свыше ста тушек мертвых тюленей. Спустя несколько дней обнаружилось еще 40 погибших животных. Итого, по состоянию на 10 ноября, на берегу Каспия был обнаружен 141 мертвый тюлень.

В Министерстве экологии и природных ресурсов заявили, что данный факт зарегистрирован в отделе полиции.

Об экологической ситуации на Каспии, в частности, о фактах гибели тюленей, ранее высказывался президент Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Шестом каспийском саммите в Ашхабаде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2019765-tushi-mertvyh-tyuleney-vnov-nashli-na-beregu-kaspiya/