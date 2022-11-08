Больше сотни мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспия

Погибший тюлень. Фото: Центрально-Азиатский институт экологических исследований

Больше ста мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспия, между селом Баутино и городом Форт-Шевченко. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Центрально-Азиатском институте экологических исследований.

Сообщение о массовой гибели эндемика Каспия поступило в Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя 7 ноября в 19.30, после чего специалисты выехали на место.

"На данный момент продолжается обследование береговой линии. Акиматом области и Комитетом рыбного хозяйства министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК были выделены сотрудники и транспорт для сбора туш.

По состоянию на 8 ноября (17:00), обнаружена 101 туша мертвых тюленей, находящихся в различных местах, удаленных друг от друга. На данный момент устанавливается, подлежат ли образцы тканей лабораторному исследованию для установления причин гибели, так как останки животных находятся в разложенном состоянии", - пояснил Директор Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя Адылхан Товасаров.

Погибший тюлень. Фото: Центрально-Азиатский институт экологических исследований

В настоящее время специалисты Центра совместно с комитетом рыбного хозяйства исследуют другие участки Каспийского моря с целью выявления других фактов выброса и обнаружения мертвых животных.

Для проведения лабораторных исследований также будут отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей.

Напомним, в июне сообщалось, что с начала года общее количество обнаруженных мертвых тюленей на Каспии составило 219 туш.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996280-bolshe-sotni-mertvyh-tyuleney-obnaruzhili-na-poberezhe-kaspiya/