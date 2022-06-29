Токаев высказался об экологических проблемах Урала и Каспия

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Шестом каспийском саммите в Ашхабаде высказался об экологических проблемах Урала и Каспия. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт N1".

В первую очередь глава государства упомянул о проблемах реки Урал.

"Сейчас мы обязаны предпринять согласованные и действенные меры по спасению Жайыка, иначе в недалеком будущем спасать будет уже нечего. Мы призываем все стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал", - сказал Токаев.

Также президент Казахстана высказался об экологической ситуации на Каспии, выделив, в частности, факты гибели каспийских тюленей.

"Говоря об экологических проблемах нашего общего моря, не могу не упомянуть о бедственном положении каспийских тюленей. Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения.

Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом.

Хочу также обратить ваше внимание на важность борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов на Каспийском море.

К сожалению, все еще имеют место факты незаконной добычи биоресурсов, провоза рыбной продукции, нелегального приобретения или сбыта осетровых.

Для предупреждения и борьбы с подобными правонарушениями наши эксперты работают над проектом соответствующего протокола", - подчеркнул президент.

Напомним, что в ходе выступления Токаев также заявил об особом значении Каспийского моря "в условиях беспрецедентного "глобального шторма".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1976234-tokaev-vyskazalsya-ob-ekologicheskih-problemah-urala-i-kaspiya/