Еще 40 мертвых тюленей нашли в Мангистау. В Минэкологии отреагировали на ситуацию

Туши мертвых тюленей. Фото: gov.kz

На берегу Каспия в Мангистауской области найдены еще несколько десятков туш мертвых тюленей. На ситуацию отреагировали в Министерстве экологии Казахстана. Комментарий появился на официальном сайте ведомства.

Ранее уже сообщалось, что 7 ноября между селом Баутино и городом Форт-Шевченко было обнаружено больше 100 туш мертвых тюленей.

По состоянию на 10 ноября на берегу Каспия была обнаружена 141 туша мертвых тюленей.

Как рассказали в Минэкологии, на следующий день, 8 ноября, на место обнаружения погибших животных выехала комиссия, в состав которой вошли полицейские, экологи, инспекторы, ветеринары, представители акимата и Центра по изучению и реабилитации каспийского тюленя.

"На месте был произведен отбор гистологических проб внутренностей погибших тюленей на предмет наличия возбудителей опасных заболеваний (пастереллез, чума плотоядных). В настоящее время пробы направлены в лабораторию для проведения исследований, результаты, предварительно, будут готовы через 2 недели", - говорится в сообщении ведомства.

Туши мертвых тюленей уже собрали, усы животных отправили на экспертизу для определения возраста, когти и зубы - для проведения гистологических исследований структурных изменений, а пробы печени - для определения наличия в организме тяжелых металлов. Предварительные результаты экспертиз будут готовы примерно через месяц.

В ведомстве добавили, что факт гибели зарегистрирован и в отделе полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996681-esche-40-mertvyh-tyuleney-nashli-v-mangistau-v-minekologii-otreagirovali-na-situatsiyu/