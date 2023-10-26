Жители Абая скупили весь алкоголь и показательно разбили бутылки

Эпатажную акцию провели жители села Абай в Карагандинской области - они решили отказаться от алкоголя и показательно разбили все спиртное в поселке, сообщается на сайте телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, отказаться от алкогольных напитков предложили старейшины села Абай, молодежь поддержала их в этом. В целом это больше 200 человек.

По словам самих сельчан, отказ от алкоголя лишь первый шаг на пути к званию образцового аула. Теперь в Абае намерены сократить количество преступлений до нуля. В трезвом обществе это не составит труда, уверены жители.

Принять серьезное решение было не просто, рассказывают жители Абая. Среди сельчан есть люди, которые страдали алкогольной зависимостью, но после совместных убеждений и они последовали за своими земляками.

После того как все спиртное уничтожили, застолья в ауле проходят в здравом уме и твердой памяти. Правда, от этого они не стали менее веселыми, рассказали сельчане корреспондентам.

Источник: КТК

Отметим, что ранее мы уже рассказывали про села Казахстана, в которых полностью отказались от алкоголя. Так, в селе Баянды Мангистауской области в феврале этого года подписали меморандум о полном отказе от спиртных напитков.

Полностью отказаться от алкоголя решили и жители десяти сел в Жанааркинском районе Карагандинской области. Проект они назвали "Ішімдіксіз ауыл" ("Трезвое село"). Многие поддержали это начинание.

Также полный бойкот всем спиртным напиткам был объявлен в 12 сельских округах Жамбылской области. В расположенных там населенных пунктах торговые точки массово отказались от продажи алкоголя.

Аналогично поступили и в Сырымском районе Западно-Казахстанской области, где не продают спиртные напитки и отмечается снижение правонарушений среди населения. Отказ от алкоголя был принят большинством голосов на общем собрании.

"Трезвое" село есть и в Северо-Казахстанской области. При этом в Ковылинском алкоголь не продают вот уже 15 лет. По словам самих жителей, благодаря этому сейчас их село процветает, а люди чувствуют себя в безопасности.

Также жители села имени Сакена Сейфуллина в Улытауской области отказались от алкоголя. Теперь здесь не продают крепкие напитки, а участковый инспектор отмечает снижение преступности.

В Туркестанской области жители одного села решили полностью отказаться от спиртных напитков и сигарет. В селе Когалы больше не продают алкоголь и табачные изделия. По данным полиции, после этого в этом селе не было зарегистрировано ни одного преступления. Кроме того, здесь не было зафиксировано на одного развода с тех пор.