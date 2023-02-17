Еще в одном селе Казахстана полностью отказались от алкоголя

Баянды. Фото: facebook.com/cok.mangystau

В селе Баянды полностью отказались от продажи и покупки алкоголя. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области на своей официальной странице в Facebook со ссылкой на пресс-службу акимата района.

По инициативе акимата Мунайлинского района и районного отдела полиции в селе Баянды подписан меморандум о полном отказе от реализации и приобретения алкогольной продукции.

Документ о взаимном сотрудничестве по недопущению продажи спиртных напитков в магазинах села подписали аким Мунайлинского района Сара Ногаева, начальник районного отдела полиции Серик Айдаров, руководитель районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Мадина Жанжигитова, аким села Баянды Дастан Мураталиев и местные предприниматели.

Баянды. Фото: facebook.com/cok.mangystau

"Целью меморандума является профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения в селе Баянды, представление его как образцового села", - отметили в ЦОК.

Добавим, что отказаться от алкоголя решили в ряде населенных пунктов Казахстана. Например, это сделали жители десяти сел в Жанааркинском районе Карагандинской области. Проект они назвали "Ішімдіксіз ауыл" ("Трезвое село"). Многие поддержали это начинание.

Также полный бойкот всем спиртным напиткам был объявлен в 12 сельских округах Жамбылской области. В расположенных там населенных пунктах торговые точки массово отказались от продажи алкоголя.

Аналогично поступили и в Сырымском районе Западно-Казахстанской области, где не продают спиртные напитки и отмечается снижение правонарушений среди населения. Отказ от алкоголя был принят большинством голосов на общем собрании.

"Трезвое" село есть и в Северо-Казахстанской области. При этом в Ковылинском алкоголь не продают вот уже 15 лет. По словам самих жителей, благодаря этому сейчас их село процветает, а люди чувствуют себя в безопасности.

Мужчины не уходят в запой и не нарушают трудовую дисциплину, даже свадьбы и другие семейные торжества проходят без горячительных напитков. При этом почти все трудоспособные сельчане работают в одном хозяйстве. Местные жители признаются, что приезжих удивляет отсутствие спиртного в магазинах. Но это дает свои плоды: в селе не крадут, не дерутся, не дебоширят.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009839-esche-v-odnom-sele-kazahstana-polnostyu-otkazalis-ot-alkogolya/