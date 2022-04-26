Жители одного из районов ЗКО полностью отказались от алкоголя

Иллюстративное фото: pexels.com

Жители Сырымского района Западно-Казахстанской области полностью отказались от алкоголя. Теперь здесь не продают спиртные напитки и отмечается снижение правонарушений среди населения, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Отказ от спиртного был принят большинством голосов на общем собрании. Немаловажную роль в разъяснительной работе сыграли местные стражи порядка.

Главный имам Сырымского района Куангали Куанышулы выразил благодарность начальнику районного отдела полиции Ерболу Алимбекерову.

Священнослужитель и глава отдела полиции отметили положительное влияние отказа от алкогольной продукции.

Фото: polisia.kz

Отмечается, что на сегодняшний день в Сырымском районе функционируют 7 мечетей.

Напомним, ранее стало известно о селе Алмалы в Туркестанской области, где тоже не продают алкоголь. Там за последние 5 лет не зарегистрировано ни одного преступления и за два года никто не развелся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966880-zhiteli-odnogo-iz-rayonov-zko-polnostyu-otkazalis-ot-alkogolya/