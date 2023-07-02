Жители еще одного села в Казахстане полностью отказались от алкоголя и сигарет (видео)

Въезд в село Когалы. Кадр из видео: 24.kz

В Туркестанской области жители еще одного села решили полностью отказаться от спиртных напитков и сигарет. В селе Когалы больше не продают алкоголь и табачные изделия.

Как сообщается в сюжете "Хабар 24", в селе Когалы Толебийского района местные старейшины предложили жителям отказаться от употребления спиртных напитков и табачных изделий. Сельчане идею поддержали. Теперь в селе не продают спиртную и табачную продукцию.

По данным полиции, после этого в селе Когалы не было зарегистрировано ни одного преступления. Кроме того, здесь не было зафиксировано на одного развода с тех пор.

Когалы в прошлом году на региональном конкурсе даже признали образцовым населенным пунктом.

Отмечается, что в Туркестанской области за последние 6 лет появилось уже 12 аулов, где не употребляют табак и алкоголь. Эти негласные правила распространяются и на гостей населенных пунктов.

Ранее мы рассказывали о поселке в Западно-Казахстанской области, который также полностью отказался от алкоголя. В Карагандинской области сразу десять сел решили вести исключительно трезвый образ жизни. А в Восточно-Казахстанской области жители села Жанузак не пьют спиртное и не курят. В местном магазине давно не продают ни алкоголь, ни сигареты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027198-zhiteli-esche-odnogo-sela-v-kazahstane-polnostyu-otkazalis-ot-alkogolya-i-sigaret-video/