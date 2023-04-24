Еще в одном селе Казахстана отказались от алкоголя

Село имени Сакена Сейфуллина. Кадр из видео: телеканал "Хабар 24"

Жители села имени Сакена Сейфуллина в Улытауской области отказались от алкоголя. Теперь здесь не продают крепкие напитки, а участковый инспектор отмечает снижение преступности, передает "Хабар 24".

Местные жители отмечают, что инициатива отказаться от алкоголя поступила от молодежи. После этого данную идею поддержали и остальные сельчане. В итоге алкогольную продукцию в селе не только перестали употреблять, но также убрали с полок магазинов.

"Наша молодежь очень активна. Мы все категорически против употребления алкоголя. Спонсор спокойной жизни – это отсутствие алкогольных напитков", – рассказал местный житель Нурлан Орынбайулы.

Как сообщают корреспонденты телеканала, в состав этого сельского округа входят три населенных пункта. Участковый инспектор сейчас уже почти не выезжает в села и в основном находится в районном центре.

"В последние годы в этом селе не было зарегистрировано ни одного факта преступления. Сельская молодежь занимается либо своим делом, либо животноводством", – рассказал местный участковый инспектор Сакен Картаев.

В этом селе все мероприятия проходят без крепких напитков.

"Наши двери открыты днем и ночью. Никаких краж, никаких злоумышленников. Многие занимаются сельским хозяйством. Также ребята из нашего села спортивны и сильны", – добавил житель села имени Сакена Сейфуллина Алданыш Аменов.

Также в сюжете говорится, что местная молодежь занимается фермерством. В селе растет число крестьянских хозяйств: на сегодняшний день их 85.

Где еще в Казахстане полностью отказались от алкоголя

Еще несколько лет назад отказаться от алкоголя решили жители десяти сел в Жанааркинском районе Карагандинской области. Проект они назвали "Ішімдіксіз ауыл" ("Трезвое село"). Многие поддержали это начинание.

Также полный бойкот всем спиртным напиткам был объявлен в 12 сельских округах Жамбылской области. В расположенных там населенных пунктах торговые точки массово отказались от продажи алкоголя.

Аналогично поступили и в Сырымском районе ЗКО, где не продают спиртные напитки и отмечается снижение числа правонарушений среди населения. Отказ от алкоголя был принят большинством голосов на общем собрании.

"Трезвое" село есть и в СКО. При этом в Ковылинском алкоголь не продают вот уже 15 лет. По словам самих жителей, благодаря этому сейчас их село процветает, а люди чувствуют себя в безопасности.

Кроме того, в феврале стало известно, что в селе Баянды Мангистауской области полностью отказались от продажи и покупки алкоголя. По инициативе акимата Мунайлинского района и районного отдела полиции в селе Баянды подписан меморандум о полном отказе от реализации и приобретения алкогольной продукции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017925-esche-v-odnom-sele-kazahstana-otkazalis-ot-alkogolya/