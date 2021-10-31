Жители десяти сел отказались от алкоголя в Карагандинской области

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Отказаться от алкоголя решили жители десяти сел в Жанааркинском районе Карагандинской области. Сельчане намерены показать плюсы трезвой жизни, сообщает МИА "Казинформ".

Инициаторами данной идеи стали активисты одного из местных сел. Проект они назвали "Ішімдіксіз ауыл" ("Трезвое село"). Многие поддержали это начинание.

Главной целью проекта является не запретить употребление алкогольных напитков, а показать прелести трезвой жизни, пишет издание.

Граждан намерены привлекать к различным мероприятиям, чтобы отучить их от употребления алкоголя. Сельчан намерены убедить больше времени проводить с родными.

В данном проекте принимают участие 10 сел. Никто не будет следить за сельчанами во время праздников и семейных мероприятий. Каждый сам вправе выбирать свой путь, посчитали активисты.

Отмечается, что хозяева ряда магазинов даже отказались от лицензии на продажу алкогольных напитков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939792-zhiteli-desyati-sel-otkazalis-ot-alkogolya-v-karagandinskoy-oblasti/