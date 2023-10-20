"Распродажу оставленного багажа" прокомментировали в аэропорту Алматы

В пресс-службе аэропорта Алматы прокомментировали появившиеся в интернете сообщения о "распродаже" оставленного в аэропорту багажа, передает корреспондент NUR.KZ.

В последние дни в Сети появилась реклама якобы аукциона по "распродаже" оставленного в аэропорту Алматы багажа. В рассылке к фотографии упакованных чемоданов прикреплена ссылка, ведущая на сайт, копирующий сайт авиагавани южной столицы Казахстана.

При запуске мошеннического сайта открывается окно с сообщением об "аукционе".

"В Международном аэропорту Алматы стартовали продажи 2023 года! Срочно проводим уборку склада аэропорта и распродаем багаж, брошенный более чем на 6 месяцев. По правилам его следует утилизировать, но мы организуем благотворительную акцию и просто раздаем его за 470 тенге", - говорится в сообщении.

При этом внизу закреплены скриншоты комментариев якобы благодарных покупателей.

В пресс-службе аэропорта Алматы предупредили, что никаких аукционов не проводят, а рассылка - дело рук мошенников.

"Международный аэропорт Алматы не проводит никаких аукционов! Если вы увидите рекламу об аукционе с распродажей чемоданов, просим пожаловаться на их страницу. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников!" - говорится в сообщении аэропорта.

Отметим, что в Казнете нередко распространяются различные фейки. Например, в феврале этого года мошенники активно использовали имя президента Казахстана для фейковых розыгрышей в Facebook.

На днях в Сети появилось появилось видео, на котором президент Казахстана якобы призывает инвестировать в новую платформу Илона Маска. Оказалось, что видео - дипфейк и сгенерировано нейросетью.

В августе на фоне новости о повышении цен на комуслуги в Сети распространилась ложная информация о том, что пенсионерам окажут финансовую помощь.

А в конце сентября в Сети появилась реклама с фейковым интервью премьер-министра Алихана Смаилова. В тексте читателям от лица Смаилова советовали использовать определенную платформу для инвестирования средств в криптовалюту.

Позже в соцсетях появилась фотография, на которой министра финансов РК Ерулана Жамаубаева якобы задерживает полиция. Снимок оказался фейковым. Позже этот пост прокомментировали в МВД.

Еще раньше в интернете появился сайт, на одной из страниц которого размещено несуществующее интервью министра финансов РК. Сам сайт напоминал по дизайну новостной портал NUR.KZ, но на деле оказался фейком.