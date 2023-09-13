Фото с "задержанием министра Жамаубаева" прокомментировали в Минфине

В социальных сетях появилась фотография, на которой министра финансов РК Ерулана Жамаубаева якобы задерживает полиция. Снимок оказался фейковым, сообщает портал Stopfake.kz.

Ссылка под распространенным в Сети снимком ведет на статью с заголовком о том, что на министра подал в суд "Банк Казахстана".

В пресс-службе Министерства финансов РК сообщили, что информация о судебном иске против министра, как и фотографии его задержания - фейк.

"В Сети распространяется недостоверная, заведомо ложная информация, которая направлена на создание условий, нарушающих общественный порядок, а также на нанесение вреда правам и законным интересам граждан и охраняемым законом интересам общества и государства. За данные противоправные действия предусмотрена уголовная ответственность", - сообщили в ведомстве.

Фейковая фотография задержания министра финансов: stopfake.kz

Отметим, что это не первая фейковая новость о главе Минфина Ерулане Жамаубаеве. В начале прошлого месяца в интернете появился сайт, на одной из страниц которого размещено несуществующее интервью министра финансов РК. Сам сайт напоминал по дизайну новостной портал NUR.KZ, но на деле оказался фейком.

Кто такой Ерулан Жамаубаев?

Ерулан Жамаубаев, как следует из информации на сайте Минфина, занимает в правительстве две должности – министра финансов (с мая 2020 года) и заместителя премьера (с марта 2022-го).

Родился 25 марта 1974 года в Алма-Атинской области.

Окончил Казахскую государственную академию управления (специализация – "Финансы и кредит"), Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова ("Магистр делового администрирования").

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