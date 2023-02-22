Мошенники используют имя президента Казахстана для фейковых розыгрышей в Facebook

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

В соцсети Facebook появился аккаунт с названием Jomart-Tokayev и фотографией президента Касым-Жомарта Токаева. На этой странице мошенники проводят розыгрыши денежных призов, передает Stopfake.kz.

Фактчекеры предупредили, что у главы государства Касым-Жомарта Токаева есть две официальные страницы в социальных сетях – TokayevKZ в и tokayev_online в Instagram. В Facebook президент Казахстана и, конечно же, никаких розыгрышей там проводить не может.

"Страница в Facebook с названием Jomart-Tokayev – фейк. Проводимый на ней розыгрыш – дело рук мошенников. Участвовать в подобных акциях точно не следует", – говорится в публикации.

Скриншот: stopfake.kz

Как пишет издание, обещание денежных призов – это одна из излюбленных тактик мошенников. Обещая выслать "выигрыш" на карту, злоумышленники могут получить персональные данные пользователей и даже их деньги. Происходить это может разными способами.

Иногда данные карты, на которую якобы собираются перечислить выигранные деньги, нужно ввести в специальную форму на сайте. Мошенники делают платформу незащищенной, чтобы видеть всю информацию, которую вводят пользователи: номера банковских карт, сроки их действия и CVC-коды. Этого достаточно для того, чтобы перевести деньги с карты или оплатить ею покупку в интернет-магазине.

"Другой способ кражи платежных данных – это попытка выманить их под предлогом "международного перевода". Якобы чтобы перевести денежный приз на вашу карту, требуется не только ее номер, но и все остальные данные. Запомните, ни срок действия вашей карты, ни CVC-код сообщать нельзя никому и ни при каких обстоятельствах", – предупредили фактчекеры.

Добавим, что мошенники постоянно придумывают новые способы получения персональных данных, чтобы использовать их для получения наживы. На сайте "Электронного правительства" представлена информация, как обезопасить информацию о себе и не стать жертвой мошенников.

Правила безопасности по защите персональных данных

Не пишите ПИН-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде кроме банкоматов и POS-терминалов.

Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте ее фотографии в сети или мессенджерах. Если кто-то хочет перевести вам деньги, ему нужен только номер карты или просто номер телефона.

Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность.

Не публикуйте свои личные и банковские данные в Интернете, не теряйте из виду свою карту при проведении платежей в кафе/ресторане.

Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется дать персональную информацию.

Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке, он должен начинается с HTTPS и символа закрытого замка.

Заведите отдельную карту, предназначенную только для покупок в Интернете.

Подключите сервис СМС/Push уведомлений, чтобы оперативно получать данные транзакций по вашим картам.

Внимательно читайте содержимое СМС/Push сообщений, если пришло сообщение об операции, которую вы не совершали – не вводите пароль и позвоните в банк.

Никогда не вводите пароль для отмены или аннулирования операций – такие запросы формируют только мошенники.

Узнайте в банке и при наличии возможности попросите включить функцию 3D-Secure (VISA) или SecureCode (MasterCard) для своей платежной карты. Используйте сложные пароли для своей электронной почты и личных кабинетов на сайтах. Пароли типа 12345 или Password не смогут вас защитить. Пароли должны быть разными, более 10 символов, с прописными и строчными буквами, цифрами и специальными символами. Старайтесь чтобы пароль имел для вас смысл и вы могли его легко запомнить. Храните его в тайне.

Если вы ввели данные карты на сомнительном сайте или сообщили их по ошибке мошенникам, то позвоните в банк для немедленной блокировки карты.

Воздержитесь от установки на ваши электронные устройства сомнительных программ.

Не используйте публичные (открытые) wi-fi сети для доступа в личный интернет-банкинг. Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение на устройствах с которых подключаете сервисы интернет банкинга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010441-moshenniki-ispolzuyut-imya-prezidenta-kazahstana-dlya-feykovyh-rozygryshey-v-facebook/