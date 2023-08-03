Министр Ерулан Жамаубаев стал персонажем фейкового интервью

Ерулан Жамаубаев. Фото: primeminister.kz

В интернете появился сайт, на одной из страниц которого размещено несуществующее интервью министра финансов РК. Сам сайт напоминает по дизайну новостной портал NUR.KZ, но на деле является фейком.

На такую находку наткнулись авторы проекта StopFake.kz.

Они набрели на сайт, где есть статья с заголовком "Банк Казахстана подает в суд на Эрулан Жамаубаев за то, что он сказал в прямом эфире" (орфография сохранена). В тексте приводится беседа со ссылкой на якобы интервью заместителя премьер-министра – министра финансов РК Ерулана Жамаубаева телеканалу Qazaqstan. Однако на самом деле это фейк.

Страница с фейковым интервью Ерулана Жамаубаева. Скриншот: stopfake.kz

Как рассказывают фактчекеры, статья опубликована на стороннем сайте, но сама страница по дизайну имитирует портал NUR.KZ и проиллюстрирована кадрами реального прямого эфира, который состоялся 17 февраля 2023 года. При этом в тексте полностью выдуманного интервью рекламируется бот для торговли на криптовалютном рынке.

Оригинал же записи этой передачи размещен на YouTube-канале ТК Qazaqstan. Ничего изложенного в статье на самом деле во время прямого эфира не происходило.

"Таким образом, опубликованное 3 августа 2023 года текстовое интервью на русском языке – фейк. Оно полностью выдуманное и не соответствует действительности. Оригинал беседы с корреспондентом в эфире на казахском языке есть в открытом доступе", – к такому выводу пришли разоблачители фейков.

Кто такой Ерулан Жамаубаев?

Ерулан Жамаубаев, как следует из информации на сайте Минфина, занимает в правительстве две должности – министра финансов (с мая 2020 года) и заместителя премьера (с марта 2022-го).

Родился будущий член кабмина 25 марта 1974 года в Алма-Атинской области.

Имеет высшее образование, в 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления (специализация – "Финансы и кредит"), в 2009 году – Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова ("Магистр делового администрирования").

Женат, воспитывает троих детей.

Трудовой путь:

с 1996 по 1998 год – преподаватель Казахской государственной академии управления;

с 1998 по 2006 год – ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора департамента исследований и статистики Национального банка РК;

с 2006 по 2014 год – директор департамента координации Нацбанка;

с 2014 по 2015 год – управляющий директор АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана";

с июля по ноябрь 2015 года – заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК;

с ноября 2015-го по ноябрь 2018 года – заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента;

с ноября 2018-го по март 2019 года – помощник президента.

с марта 2019-го и до мая 2020 года занимал должность ответственного секретаря Министерства финансов РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031187-obraz-ministra-finansov-erulana-zhamaubaeva-ispolzovali-dlya-feyka/