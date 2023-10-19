Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сгенерированное нейросетью видео с Токаевым распространили мошенники

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

В соцсетях появилось видео, на котором президент Казахстана якобы призывает инвестировать в новую платформу Илона Маска. Фактчекеры предупредили, что это дипфейк, передает StopFake.kz.

В распространившемся ролике Касым-Жомарт Токаев якобы рассказывает о разработке новой инвестиционной платформы, которая была создана совместно с Илоном Маском. Она, как следует из видео, якобы должна позволить казахстанцам зарабатывать от 5 тыс. долларов.

Фактчекеры сообщили, что проверили ролик при помощи онлайн-детектора дипфейков и установили, что видео было сгенерировано нейросетью.

"В крупных казахстанских или англоязычных СМИ нет сообщений о том, что Илон Маск и правительство РК совместно разработали некую инвестиционную платформу. Подобные сообщения также отсутствуют и на официальном сайте президента РК.

В Сети есть множество публикаций об инвестиционной платформе Илона Маска. Все упоминания о ней гласят, что это обман. На самом деле никакой платформы для пассивного заработка Илон Маск не создавал, а приглашения вложить деньги в подобные стартапы – дело рук кибермошенников", – предупредили казахстанцев специалисты.

Подчеркивается, что видео с участием президента РК – дипфейк, а инвестиционной платформы от Илона Маска не существует.

При этом напомним, что в конце сентября в Сети появилась реклама с фейковым интервью премьер-министра Алихана Смаилова. В тексте читателям от лица Смаилова советуют использовать определенную платформу для инвестирования средств в криптовалюту.

При этом в середине сентября в социальных сетях появилась фотография, на которой министра финансов РК Ерулана Жамаубаева якобы задерживает полиция. Снимок оказался фейковым.

Позже этот пост прокомментировали в МВД.

"По результатам проверки сайта выяснилось, что сайт расположен на зарубежных площадках. В связи с этим в уполномоченный орган было направлено уведомление для блокирования сайта. Дополнительно проводятся работы по установлению лиц, причастных к размещению данной информации", – сообщили в министерстве.

Еще раньше в интернете появился сайт, на одной из страниц которого размещено несуществующее интервью министра финансов РК. Сам сайт напоминал по дизайну новостной портал NUR.KZ, но на деле оказался фейком.

Добавим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 274, в которой определено наказание за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Такое деяние наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041675-feykovoe-video-s-tokaevym-rasprostranilos-v-seti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.