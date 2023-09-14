Пост о "задержании" вице-премьера Жамаубаева прокомментировали в МВД

В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали информационную атаку на министра финансов Ерулана Жамаубаева, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Ранее в социальных сетях несколько раз появлялись посты о якобы задержании министра финансов Ерулана Жамаубаева. К постам были прикреплены отредактированные снимки и ссылка на статью с заголовком о том, что на министра подал в суд "Банк Казахстана".

В МВД нашему корреспонденту сообщили, что сайт, на котором размещена фейковая статья, расположен за пределами Казахстана.

"По результатам проверки сайта выяснилось, что сайт расположен на зарубежных площадках. В связи с этим в уполномоченный орган было направлено уведомление для блокирования сайта. Дополнительно проводятся работы по установлению лиц, причастных к размещению данной информации", - сообщили в министерстве.

Ранее опубликованную в соцсетях информацию прокомментировали в Минфине. В ведомстве заявили, что статья о судебном иске против Жамаубаева и фотография якобы его задержания - фейк.

"В Сети распространяется недостоверная, заведомо ложная информация, которая направлена на создание условий, нарушающих общественный порядок, а также на нанесение вреда правам и законным интересам граждан и охраняемым законом интересам общества и государства. За данные противоправные действия предусмотрена уголовная ответственность", - сообщили в ведомстве.

Это не первая фейковая новость о главе Минфина Ерулане Жамаубаеве. В начале прошлого месяца в интернете появился сайт, на одной из страниц которого размещено несуществующее интервью министра финансов РК. Сам сайт напоминал по дизайну новостной портал NUR.KZ, но на деле оказался фейком.

Напомним, Ерулан Жамаубаев с мая 2020 года занимает пост министра финансов Казахстана, а с мая 2022-го - еще и пост заместителя премьер-министра РК.