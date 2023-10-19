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"Они очернили всю систему": глава МЧС о коррупционерах в ведомстве

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Деньги передают друг другу в конверте
Деньги. Иллюстративное фото: Peter Cade / Getty Images

Сырым Шарипханов на брифинге в СЦК прокомментировал представленную Антикором статистику о том, что каждый второй руководитель ведомства МЧС является коррупционером, передает корреспондент NUR.KZ.

"С начала года было достаточное количество фактов (коррупции – прим. ред.), даже зашкаливало, большое количество – особенно, со стороны руководящего состава. Для нас это неприемлемо, конечно, может звучать так, что большое количество руководящего состава – (коррупционеры – прим. ред.).

Но я хотел бы сказать, что 99% сотрудников нашего министерства – честные, добросовестные сотрудники, которые с честью и достоинством несут ежедневно свою службу, рискуя жизнью и здоровьем.

Есть, конечно, такой небольшой процент, которые очернили всю систему и наложили негативный отпечаток на всех наших сотрудников, которые с честью и достоинством трудятся и спасают жизни людей. Это большая наша проблема, над которой мы работаем", – заявил глава МЧС Сырым Шарипханов.

Он добавил, что вместе с Антикором в МЧС ввели систему Integrity check – это проверка сотрудников на честность и склонность к коррупции.

"Допустим, кому-то из наших сотрудников неизвестные лица перечисляют "энные" суммы денег, и мы видим, как реагируют наши сотрудники – и руководители, и простые сотрудники. Люди обращаются в правоохранительные органы, пишут заявления и показывают, что им поступили на счет деньги, и возвращают средства", – заявил министр.

Шарипханов добавил, что у него есть чат в WhatsApp, куда могут написать и сотрудники МЧС, и казахстанцы. Такие же чаты есть у начальников департаментов.

"Я хотел бы обратиться ко всему населению: мы против коррупции, против противоправных действий. Я допускаю, что есть злоупотребление властью, где-то есть недобросовестные сотрудники – если есть такая информация, прошу, обращайтесь, пишите на официальные ресурсы. Если хотите анонимно, можете в мой чат писать, мы будем реагировать.

Есть люди, которые, зная, что у нас идут изменения в министерстве, подкидывают недостоверную информацию, можно сказать, слухи, провокации. На это мы тоже внимание обращаем – просим быть к нам тоже честными, давать достоверную информацию, чтобы мы не тратили время на проверку этой недостоверной информации", – добавил глава МЧС.

Напомним, что Антикор в конце августа представил статистику по коррупции в казахстанском МЧС – министр Шарипханов назвал эту информацию шокирующей.

В сентябре этого года американский новостной журнал US News опубликовал рейтинг самых коррумпированных стран. Казахстан вошел в десятку стран, наиболее затронутых коррупцией, при этом первое место заняла соседняя Россия. Советник председателя Антикоррупционной службы Арман Алибек прокомментировал публикацию.

Добавим, что в июле были задержаны начальник ДЧС области Жетiсу, а также главы ДЧС Шымкента и области Жетісу. В августе стало известно о задержании командира взвода учебно-строевого подразделения Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041721-oni-ochernili-vsyu-sistemu-glava-mchs-o-korruptsionerah-v-vedomstve/

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