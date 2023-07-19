Бауыржан Избасаров. Фото: gov.kz

Задержан начальник ДЧС Жетысуской области Бауыржан Избасаров. Информацию подтвердили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, подтверждаем, что он изобличен в коррупции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Подробности будут позже", - пояснили в ведомстве.

По информации официального сайта ДЧС Жетысуской области, Бауыржан Избасаров занимает пост начальника ДЧС региона с августа 2022 года.

Он родился 6 февраля 1977 года в Куртинском районе Алматинской области. В 1999 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности "товароведение непродовольственных товаров", в 2003 году - Южно-Казахстанский гуманитарный институт имени Сапарбаева по специальности "юриспруденция", в 2007 году - Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности "пожарная безопасность".

Карьеру начал в 2002 году с должности инспектора государственного пожарного надзора пожарной части №2 Главного управления государственной противопожарной службы ЮКО.

Работал в органах по ЧС Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская) и Шымкента.

До назначения начальником ДЧС Жетысуской области был заместителем начальника ДЧС Кызылординской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029295-zaderzhan-nachalnik-dchs-zhetysuskoy-oblasti/