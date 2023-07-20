Задержаны председатель комитета и начальники департаментов МЧС

Нашивка МЧС. Иллюстративное фото: facebook.com/qrtjm

Задержаны председатель Комитета противопожарной службы МЧС, а также начальники ДЧС Шымкента и Жетысуской области, передает сегодня официальный Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционной службой в рамках выявления системных фактов коррупции среди высокопоставленных чиновников совместно с МЧС пресечена противоправная деятельность руководителей подразделений данного ведомства. Об этом сообщил председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали.

"Так, по результатам негласных мероприятий изобличены во взяточничестве председатель Комитета противопожарной службы МЧС, а также начальники ДЧС Шымкента и Жетысуской области", - рассказали в Антикоре.

Их подозревают в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним. Суммы взяток варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге.

"Кроме того, председатель Комитета противопожарной безопасности МЧС за незаконное денежное вознаграждение осуществлял покровительство одному из руководителей ДЧС Улытауской области", - добавили в ведомстве.

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность данных должностных лиц к другим коррупционным правонарушениям.

"Согласно ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавили в Антикоре.

Напомним, ранее стало известно, что задержан начальник ДЧС Жетысуской области Бауыржан Избасаров. Его подозревают в коррупции.

По информации официального сайта ДЧС Шымкента, департамент возглавляет Мадияр Жаксибаев. Он родился в 1979 году в селе Крестьянское Сырдарьинской области.

В 1999 году окончил высшую противопожарную техническую школу МВД Узбекистана по специальности "пожарная безопасность".

С 1999 по 2004 годы служил в Управлении противопожарной безопасности УВД Сырдарьинской области.

С 2004 по 2005 годы был инспектором пожарной части №23, затем №5 Главного управления государственной противопожарной службы ЮКО.

С 2005 по 2008 годы работал в Управлении противопожарной службы Шымкента.

С 2008 по 2011 годы занимал должность главного специалиста отдела государственного пожарного контроля Управления по чрезвычайным ситуациям Шымкента.

С 2011 по 2016 годы - начальник отдела государственного пожарного контроля Управления по чрезвычайным ситуациям Шымкента.

С 2016 по 2018 годы - начальник УЧС Шымкента.

С 2018 по ноябрь 2020 года - заместитель начальника ДЧС Шымкента.

В ноябре 2020 года стал начальником ДЧС Шымкента.

А по данным официального сайта Комитета противопожарной службы МЧС РК, председателем является Нурболат Дербисов.

Генерал-майор гражданской защиты родился в 1974 году в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.

В 1998 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет по специальности "промышленное и гражданское строительство", в 2006 году - Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юриспруденция", в 2010 году - Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности "пожарная безопасность".

С 2002 по 2005 годы проработал в должности инспектора государственного пожарного надзора Государственной противопожарной службы Южно-Казахстанской области.

Возглавлял ДЧС Южно-Казахстанской области и Шымкента.

С ноября 2020 года назначен председателем Комитета противопожарной службы МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029381-zaderzhany-predsedatel-komiteta-i-nachalniki-departamentov-mchs/