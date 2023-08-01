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Задержан командир взвода академии МЧС

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Сотрудник МЧС в форме
Сотрудник МЧС. Иллюстративное фото: facebook.com/qrtjm

В Кокшетау задержан командир взвода учебно-строевого подразделения Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС РК. Информацию подтвердили в пресс-службе Акмолинского областного суда, передает корреспондент NUR.KZ.

В рассылаемом спецсообщении указывается, что задержание произведено Антикором.

Командира взвода учебно-строевого подразделения Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС РК Ислама Ерназара подозревают в получении 2,5 млн тенге от казахстанки за решение вопроса о поступлении ее сына в учебное заведение.

Информацию прокомментировали в Акмолинском областном суде.

"29 июля 2023 года вынесено постановление о санкционировании ареста на два месяца (до 28.09.2023 года) в отношении Ерназар И.А., подозреваемого в совершении преступления по ст.366 ч.3 п.2 УК РК (Получение взятки)", - пояснили в пресс-службе суда.

Отметим, что по ст.366 ч.3 п.2 УК РК получение взятки наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

По информации сайта Академии гражданской защиты имени Габдуллина МЧС РК, Ерназар Ислам Амантайулы родился в 1997 году. В должности командира взвода - с ноября 2020 года.

В 2019 году окончил Кокшетауский технический институт КЧС МВД РК. С июня 2019 года по ноябрь 2020 года проходил службу в должности инспектора отдела кадровой политики.

Напомним, ранее сообщалось, что задержаны председатель Комитета противопожарной службы МЧС, а также начальники ДЧС Шымкента и Жетысуской области.

В Антикоре рассказали, что их заподозрили в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним. Суммы незаконных вознаграждений варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030864-zaderzhan-komandir-vzvoda-akademii-mchs/

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