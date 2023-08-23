"Это шокирующая информация": Антикор рассказал о коррупции среди руководителей МЧС

Сотрудник МЧС. Иллюстративное фото: facebook.com/qrtjm

Каждый второй руководитель подразделений МЧС совершает коррупционные правонарушения. Об этом сегодня в ходе совещания с руководством ведомства заявил председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали, передает официальный Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

В ведомстве отметили, что в МЧС 70% коррупционных правонарушений совершают руководители подразделений. За последние 5 лет в органах гражданской защиты зарегистрировано порядка 150 коррупционных фактов.

"Преступления совершаются во всех регионах страны. Наибольшее их количество приходится на Алматы, Астану, Шымкент, а также Костанайскую и Алматинскую области. Среди выявленных правонарушений превалируют факты взяточничества и хищений", - отметили в Антикоре.

Здесь пояснили, что незаконные вознаграждения руководители получают за подписание актов проверок по обеспечению пожарной безопасности, прохождению обучения, выдачу разрешений и трудоустройство.

По словам Асхата Жумагали, несмотря на проводимую антикоррупционную работу, сотрудники МЧС не боятся брать взятки.

"Вчера в области Жетісу руководитель отдела ЧС изобличен в получении денежных средств от человека, которого принял на работу. Зная, что сегодня будет такое мероприятие, все равно идут на преступления. Здесь надо четко действовать с точки зрения профилактики, вносить коррективы в поведение сотрудников. Психологические установки сотрудникам нужно изменить", - отметил председатель агентства.

Ранее Антикором были задержаны председатель Комитета противопожарной службы МЧС, начальники ДЧС Шымкент и области Жетісу.

"Факты коррупции с участием руководящего звена есть и в городе Алматы, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях", - добавили в Антикоре.

В свою очередь, глава МЧС Сырым Шарипханов признал вышеуказанные факты.

"Для наших сотрудников - это шокирующая информация. Для нас эти люди были одними из передовых сотрудников, достигали определенных успехов. Но, тем не менее, двуличность - вторая темная сторона жизни этих людей, вот в этом случае и раскрывается. Мы с большим осуждением относимся к этим фактам. Я думаю, из этого мы извлечем соответствующие уроки, и простые пожарные должны поверить нам", - сказал министр.

МЧС рекомендовано усилить превентивную работу среди личного состава.

"Необходимо провести внутренний анализ коррупционных рисков, изучить проблемные участки, а также апробировать проверку на добропорядочность (IntegrityCheck) всех сотрудников ведомства", - отметил Асхат Жумагали.

Напомним, ранее сообщалось, что задержаны председатель Комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов, а также начальники ДЧС Шымкента Мадияр Жаксибаев и области Жетісу Бауыржан Избасаров.

В Антикоре рассказали, что их заподозрили в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним. Суммы незаконных вознаграждений варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге.

Также стало известно о задержании командира взвода учебно-строевого подразделения Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС РК Ислама Ерназара. Его заподозрили в получении 2,5 млн тенге от казахстанки за решение вопроса о поступлении ее сына в учебное заведение.

В Акмолинском областном суде сообщили, что 29 июля 2023 года в отношении обвиняемого по ст.366 ч.3 п.2 УК РК (Получение взятки) санкционирован арест сроком на два месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033665-antikor-rasskazal-o-korruptsii-sredi-rukovoditeley-podrazdeleniy-mchs/