Глава МЧС Казахстана опубликовал свой номер, чтобы спасатели могли обращаться к нему напрямую

WhatsApp. Иллюстративное фото: pixabay.com

С 4 сентября министр по ЧС Сырым Шарипханов открыл прямой телефонный номер в мессенджере WhatsApp для личного состава, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Сотрудники территориальных подразделений, подведомственных организаций МЧС, а также ветераны органов гражданской защиты могут направить информацию напрямую министру по номеру + 7 747 651 75 88 с интересующим и проблемным вопросом, требующим оперативного и безотлагательного решения", - говорится в сообщении МЧС РК.

В ведомстве предупредили, что вопрос должен быть сформулированным и понятным, излагающим суть проблемы.

При отправке сообщения необходимо указать свои данные: ФИО и должность, регион.

На официальном сайте МЧС РК говорится, что Сырым Шарипханов родился 1 мая 1967 года в Алматы. Окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище, Академию Гражданской защиты МЧС России и адъюнктуру этого же учебного заведения, Академию "Кокше" и Академию Государственной противопожарной службы МЧС РФ.

Является доктором технических наук.

В разные годы занимал ответственные должности в штабе гражданской обороны Жамбылской области, Центре подготовки и обучения Жамбылского областного управления по ЧС, Республиканском центре подготовки и обучения и департаменте гражданской обороны и воинских частей Агентства РК по ЧС.

С 10 июня 2023 года возглавляет министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035086-glava-mchs-kazahstana-opublikoval-svoy-nomer-chtoby-spasateli-mogli-obraschatsya-k-nemu-napryamuyu/