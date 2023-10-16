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30 лет независимости Казахстана

Единый телефон доверия "111" появится в Казахстане

Опубликовано:

Парень держит в руках телефон
Телефон. Иллюстративное фото: pexels.com

С 16 октября в Казахстане заработал единый телефон доверия по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Проблемы бытового насилия и буллинга среди детей и подростков обсудили на совещании под руководством заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

В пресс-службе напомнили, что президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана поставил задачу организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга.

Теперь, с 16 октября, казахстанцы, ставшие жертвами бытового насилия и буллинга, смогут круглосуточно обращаться в единый государственный контакт-центр 111 (ранее действовал при партии Amanat).

Звонок бесплатный для городских номеров и сотовых операторов связи. Необходимую помощь гражданам будут предоставлять также через текстовые сообщения. При этом в данную работу вовлекут квалифицированных психологов и юристов.

Данный единый телефон доверия вносится в перечень государственных экстренных служб наравне с номерами: 101, 102, 103 и так далее.

Как отметила вице-премьер Дуйсенова, на контакт-центр возложена большая ответственность.

Напомним, в июле президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с уполномоченной по правам ребенка Динарой Закиевой указал на продолжающиеся факты насилия и буллинга среди детей.

В сентябре Закиева предложила ввести в Уголовный кодекс еще одну статью за насилие над детьми, а Токаев поручил ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних.

Позже Генпрокуратура сообщила, что в двух регионах Казахстана в рамках спецпроекта совершат обходы неблагополучных семей, многодетных и семей, где дети живут с отчимом. Депутат Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что буллинг и защита прав детей является комплексной проблемой.

В октябре во время выступления на республиканском съезде педагогов Токаев заявил, что государство должно обеспечить защиту прав и безопасность ребенка – необходимо навсегда искоренить буллинг. Также он обратился к родителям, призвав не поощрять детей к проявлению насилия.

Позже вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что в Казахстане хотят ввести ответственность за буллинг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041088-edinyy-telefon-doveriya-111-poyavitsya-v-kazahstane/

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