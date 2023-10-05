"Не поощряйте детей к проявлению насилия": Токаев обратился к родителям

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сегодняшнем Республиканском съезде педагогов обратился к родителям, призвав их не поощрять детей к проявлению насилия, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент напомнил, что поручил ужесточить наказание в Казахстане для тех, кто совершил насилие над несовершеннолетними, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

"Я поручил ужесточить наказание лиц, совершивших насилие над несовершеннолетними. Эта инициатива скоро будет реализована.

В первую очередь родители должны уделять достаточное внимание тому, чтобы ребенок не подвергался психологическому давлению. Если же произошел инцидент, то служба медиации в школе должна предупредить учителя и родителей, а также совместно с профессиональными медиаторами оказать ребенку максимальную помощь", – сказал глава государства.

Токаев обратился к родителям.

"Мое обращение ко всем родителям: не поощряйте своих детей к проявлению насилия, нарушению общепринятого порядка, и тем более не защищайте их перед учителями. Попустительство в отношении подобных поступков из-за любви к своим детям может обернуться большой трагедией для них в будущем.

Лучше сейчас принять профилактические меры к нарушителям школьной дисциплины, чтобы в дальнейшем они не вошли в противоречие с законом", – заявил президент.

Напомним, что на сегодняшнем мероприятии Токаев высказался о детях, которые подвергаются буллингу в школах страны, призвал быстрее решить проблемы с доступом к скоростному интернету во всех селах Казахстана.

Также глава государства отметил, что дистанционное обучение следует внедрять в учебные заведения активнее, высказался о случае с падением ученика с лестницы в одной из школ Астаны и заявил, что подрастающему поколению следует прививать любовь к казахским традициям и ценностям.