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Ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении детей поручил Токаев

Опубликовано:

Ребенок плачет
Ребенок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава государства на открытии сессии парламента поручил ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении детей, передает корреспондент NUR.KZ.

"В качестве Главы государства требую ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. Особое внимание следует уделить вопросам безопасности дорожной инфраструктуры, зданий, одежды, продуктов питания для детей", — заявил президент.

Указал он и на важность психического здоровья подрастающего поколения.

"Требуется институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга.

Неотъемлемым правом каждого ребенка является право на получение качественного школьного образования. И слово "качественное" здесь ключевое. Поэтому необходимо последовательно улучшать качество образования, повышать компетенции педагогов", — отметил президент

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2034864-uzhestochit-nakazanie-za-lyubye-formy-nasiliya-v-otnoshenii-detey-poruchil-tokaev/

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