"Сейчас дети другие": Аймагамбетов назвал проблему буллинга комплексной

Депутат Асхат Аймагамбетов сегодня высказался по ситуации с буллингом школьника в Алматинской области, пытавшегося совершить суицид, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты рассказали Аймагамбетову, что, со слов матери ребенка, директор школы, где произошел инцидент, якобы приходила к ним и предлагала 200 тыс. тенге за то, чтобы родители не поднимали шум. Представители СМИ поинтересовались у него, что он думает по этому поводу.

"Сейчас, насколько знаю, комиссия работает. Необходимо разобраться здесь, если то, о чем говорите, подтверждается, то это уже уголовный кодекс. Здесь необходимо беспристрастное и четкое расследование и надо принять жесткие меры в отношении всех тех, кто виноват в этой чрезвычайной ситуации", – сказал Аймагамбетов.

Он подчеркнул, что буллинг и защита права детей – комплексная проблема.

"Мы много лет подряд поднимали вопрос по тому, чтобы обеспечить школы достаточным количеством психологов. Некоторые коллеги говорили, что дети не ходят к психологам. Ничего подобного. Сейчас дети другие, они нормально воспринимают психологов и нуждаются в этой помощи.

Нам необходимо усилить психологическую службу. На сегодняшний день на одного психолога приходится по 1000-1500 детей. Это физически невозможно. Сейчас мы настаиваем, сейчас мы поставили вопросы перед правительством, чтобы дать дополнительные штаты психологов, совершенствовать их систему подготовки и повышения квалификации", – заявил он.

Напомним, вчера в соцсетях появилась информация о попытке суицида школьника в Алматинской области после буллинга со стороны других учеников.

В Комитете по охране прав детей сообщили, что данный прецедент находится на их контроле.

В ДП Алматинской области рассказали, что данный факт зарегистрирован в УП Талгарского района по части 3 статьи 105 УК РК (Доведение до самоубийства).

Между тем еще в июле на встрече с детским омбудсменом Динарой Закиевой президент указал на проблему буллинга среди детей. Он отметил необходимость более тесного взаимодействия c родителями, общественными организациями и соответствующими государственными структурами.

На этой неделе правительство сообщило, что в Казахстане планируется создание единого контакт-центра BalaQorgau для защиты детей от насилия и профилактики суицида.