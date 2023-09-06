Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Семьи, в которых дети проживают с отчимами, проверят в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина играет с ребенком
Взрослый мужчина и ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

В двух регионах страны в рамках спецпроекта совершат обходы неблагополучных семей, многодетных и семей, где дети живут с отчимом. Об этом сообщила Генпрокуратура на своем официальном сайте.

Такая идея была озвучена в ходе межведомственного совещания по вопросам безопасности детей под председательством генерального прокурора Берика Асылова. В совещании приняли участие главы министерств и уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.

На совещании были обсуждены причины детского травматизма, работа по превенции детского суицида и преступности среди несовершеннолетних.

Также рассмотрены новые подходы использования IT-технологий для защиты прав детей и оказания поддержки семьям.

Динара Закиева и Берик Асылов
Динара Закиева и Берик Асылов. Фото: официальный сайт Генеральной прокуратуры РК

В ходе совещания Генпрокуратура презентовала проект "Е-превенция", позволяющий повысить эффективность мер профилактики правонарушений.

"В вопросах профилактики подростковой преступности программа позволит изучать условия проживания, досуга трудных подростков, возможности для получения образования, наличие социальных проблем.

В сфере профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних будет обеспечено фактическое посещение неблагополучных семей, многодетных и семей, где дети проживают с отчимом.

Система позволит обеспечить достаточный уровень взаимодействия между заинтересованными органами: полиция, образование, социальные работники", – рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

Уточняется, что данный проект апробируется в столице и Актюбинской области.

В ходе заседания также были озвучены различные предложения. Все они будут обсуждены госорганами на заседаниях рабочей группы.

В заключение мероприятия генпрокурор Берик Асылов и Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева заключили меморандум. Стороны договорились о взаимном сотрудничестве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035582-semi-v-kotoryh-deti-prozhivayut-s-otchimami-proveryat-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.