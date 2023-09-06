Семьи, в которых дети проживают с отчимами, проверят в Казахстане

В двух регионах страны в рамках спецпроекта совершат обходы неблагополучных семей, многодетных и семей, где дети живут с отчимом. Об этом сообщила Генпрокуратура на своем официальном сайте.

Такая идея была озвучена в ходе межведомственного совещания по вопросам безопасности детей под председательством генерального прокурора Берика Асылова. В совещании приняли участие главы министерств и уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.

На совещании были обсуждены причины детского травматизма, работа по превенции детского суицида и преступности среди несовершеннолетних.

Также рассмотрены новые подходы использования IT-технологий для защиты прав детей и оказания поддержки семьям.

Динара Закиева и Берик Асылов. Фото: официальный сайт Генеральной прокуратуры РК

В ходе совещания Генпрокуратура презентовала проект "Е-превенция", позволяющий повысить эффективность мер профилактики правонарушений.

"В вопросах профилактики подростковой преступности программа позволит изучать условия проживания, досуга трудных подростков, возможности для получения образования, наличие социальных проблем.

В сфере профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних будет обеспечено фактическое посещение неблагополучных семей, многодетных и семей, где дети проживают с отчимом.

Система позволит обеспечить достаточный уровень взаимодействия между заинтересованными органами: полиция, образование, социальные работники", – рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

Уточняется, что данный проект апробируется в столице и Актюбинской области.

В ходе заседания также были озвучены различные предложения. Все они будут обсуждены госорганами на заседаниях рабочей группы.

В заключение мероприятия генпрокурор Берик Асылов и Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева заключили меморандум. Стороны договорились о взаимном сотрудничестве.