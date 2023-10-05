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30 лет независимости Казахстана

"Ответственность будут нести родители": в Казахстане хотят ввести наказание за буллинг

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Школьник плачет
Подросток. Иллюстративное фото: bodnarchuk / Getty Images

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах сената рассказал о планах ввести в Казахстане ответственность за буллинг, передает корреспондент NUR.KZ.

Игорь Лепеха отметил, что сейчас в административном и уголовном кодексах Казахстана нет ответственности за буллинг.

"Вот сейчас уполномоченный по правам ребенка предложила ввести административную ответственность за буллинг", - сообщил он.

Однако он не стал говорить, о какой санкции идет речь.

"Она только внесла (предложение - прим. ред.). Еще нет этой статьи: вот сейчас проект закона будет обсуждаться - и там будет обсуждаться санкция, кого и как привлекать.

Вот если один ребенок назовет другого толстым… некоторые считают, что это буллинг. Буллинг это или нет? Понимаете? И кто этим должен заниматься? Учитель? Комиссия по делам несовершеннолетних? Или сразу должен прийти полицейский в школу?

Это все надо уточнить. Пока не решено", - пояснил он.

При этом он предположил, что отвечать за действия ребенка, который травит другого, скорее всего будут родители.

"Скорее всего, я думаю, если ребенку меньше 16 лет, ответственность будут нести родители. А за тяжкие преступления у нас есть отдельные статьи - убийства, тяжкие телесные - оно все есть, и это работает.

А вот это (буллинг - прим. ред.) на грани: еще последствий не наступило, мы не можем его привлечь за нанесение телесных повреждений, но есть буллинг - травля. Условно, вот, пять подростков собрались и обзывают шестого - говорят: "Не приходи в школу". Вот это - буллинг", - пояснил вице-министр.

Отметим, что о проблеме буллинга в школах сегодня высказался глава государства на Республиканском съезде педагогов.

По словам президента, буллинг наносит непоправимый ущерб душевному состоянию и здоровью детей и подростков, оказывает негативное влияние на процесс обучения, влечет за собой отстраненность от социальной среды и ментальные нарушения.

Касым-Жомарт Токаев не в первый раз поднимает данный вопрос - в июле на встрече с детским омбудсменом Динарой Закиевой президент указал на проблему буллинга среди детей. Он отметил необходимость более тесного взаимодействия c родителями, общественными организациями и соответствующими государственными структурами.

Напомним, в середине сентября правительство сообщило, что в Казахстане планируется создание единого контакт-центра BalaQorgau для защиты детей от насилия и профилактики суицида.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039693-otvetstvennost-budut-nesti-roditeli-v-kazahstane-hotyat-vvesti-nakazanie-za-bulling/

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