Когда в Казахстане заработает безвиз с Китаем, рассказали в МВД

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха сегодня в кулуарах сената рассказал, когда заработает безвизовый режим с Китаем, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы ведомства отметил, что сегодня депутаты ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и Китая об обмене информацией в отношении граждан государств. Документ направлен на подпись главе государства.

По его словам, это было одним из условий китайской стороны для полноценного включения безвизового режима.

"Китайская сторона понимает, что если сейчас начнет работать безвиз, то увеличится поток граждан с одной и с другой стороны. И для того, чтобы в первую очередь контролировать незаконную миграцию, они поставили, как одно из условий, начало работы того соглашения - подписание этого ("О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об обмене информацией в отношении граждан государств Сторон" - прим. ред.). Ратифицируем - и параллельно начнет действовать то соглашение. С подписанием этого закона начнет действовать безвиз", - заверил вице-министр.

Безвизовый режим с Китаем

В начале апреля на портале "Открытые НПА" был опубликован проект постановления о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Китаем. Согласно проекту документа, страны введут взаимный безвизовый режим на 30 дней.

Позже в казахстанском МИДе пояснили, что основной целью соглашения является повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках, поддержание благоприятного инвестиционного климата, активизация деловых контактов и увеличение туристического потенциала страны.

Тогда же официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров развеял слухи о том, что граждане КНР смогут проживать в Казахстане неограниченное время.

В середине мая в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

Позже в МИДе пояснили, что страны должны завершить внутригосударственные процедуры, прежде чем соглашение вступит в законную силу.

Летом появился текст соглашения о безвизовом режиме Казахстана с Китаем.

Согласно документу, безвизовый режим распространяется на въезд, выезд, транзит через территорию государства другой стороны и предусмотрен на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы. Суммарно - 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

Однако в начале августа Смадияров подчеркивал, что безвизовый режим Казахстана с Китаем еще не введен. Официальный представитель МИД РК уточнил, что соглашение вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур обеими сторонами.