Сбор отпечатков пальцев в Казахстане: для чего это нужно, объяснили в МВД

Отпечатки пальцев. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане планируют добавить в удостоверения и паспорта отпечатки пальцев. В МВД рассказали, что такие меры необходимы для безопасности самих граждан, передает Первый канал "Евразия".

Уже совсем скоро казахстанцам для получения удостоверений личности и паспортов надо будет сдать отпечатки пальцев.

"Дактилоскопия, или снятие отпечатков пальцев, будет проходить следующим образом: в центре обслуживания населения нужно обратиться к специалисту. Далее он внесет все данные гражданина в базу. После сотрудник включит специальный сканер", – рассказал корреспондент телеканала.

Далее, по его словам, нужно приложить пальцы к специальному сенсору.

"То есть труда эта процедура не составит. Проходить ее нужно будет при получении новых документов", – отметил корреспондент.

Однако тут, как подчеркнул работник телеканала, возникает вопрос: а если у человека есть повреждение кончиков пальцев или вовсе нет руки?

"В МВД нам пояснили, что будут сканировать все здоровые пальцы рук, которые подлежат дактилоскопии. Освобождаются только те, у кого снимать попросту нечего, то есть повреждены все узоры, либо их вообще нет. Естественно, безрукие не будут проходить эту процедуру", – объяснил корреспондент.

В МВД пояснили, что отпечатки пальцев нужны государству ради безопасности самих граждан.

"Биометрические документы позволят создать и внедрить систему биометрической идентификации, защитить документы от подделок, повысить меры безопасности в условиях усиления террористических угроз, успешно решать задачи по борьбе с преступностью", – объяснила старший инспектор по особым поручениям Комитета миграционной службы МВД Айгуль Канлыбаева.

Отпечаток пальца, по заявлениям МВД, позволит многое.

Например, как сообщается, установить личность человека без документа, вести учет и контроль прибывающих иностранцев, а также может использоваться при идентификации жертв трагических событий.

Казахстанцы поделились своим мнением насчет внедрения дактилоскопии.

"Тот же случай в Турции, например. Какое было землетрясение, люди потеряли все свои документы, свои вещи. Если у них есть единая база, то они могут идентифицировать свою личность, восстановить свои документы. Я считаю, что в этом плане это может помочь", – говорит Акбопе.

Другой опрошенный казахстанец назвал процедуру интересной.

"Это интересно и классно, что мы не стоим на одном месте, хоть куда-то двигаемся. Возможно, у нас будет в будущем, как в тех самых фильмах про фантастику, где они сетчатку глаза считывают. Поживем – увидим", – поделился мнением Диас.

"Поедешь ты в США или Европу. В Европу – не всегда, а в США – безусловно, ты оставляешь отпечаток пальца. И с этим нормально миришься. И ты думаешь: "Ладно, не буду я там косячить и будет все хорошо", – сказал Владислав.

В МВД заверили: все биометрические данные будут храниться в защищенной базе.

Напомним, что закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" был принят 30 декабря 2016 года и должен был вступить в силу 1 января 2021 года.

Однако в январе 2021 года МВД сообщило, что дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года. Причину переноса позже объяснили нехваткой выделенных средств.

В конце декабря прошлого года стало известно, что введение дактилоскопии в Казахстане отложили до 1 января 2024 года.

А в конце марта на портале "Открытых НПА" опубликовали документ, касающийся внедрения отпечатков пальцев в удостоверения и паспорта казахстанцев. Проект будет находиться на публичном обсуждении до 13 апреля 2023 года.

Что такое дактилоскопия?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что под дактилоскопической информацией понимается информация об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека и о его личности.

Электронный код папиллярных узоров будет содержаться в биометрических паспортах и удостоверениях граждан РК.

Гражданин столкнется с процедурой при получении новых, уже биометрических документов – удостоверения личности (в нем уже установлен чип) и загранпаспорта гражданина РК нового образца (также со встроенным чипом).

Закон "О дактилоскопической и геномной регистрации", который предполагает сбор, обработку и защиту дактилоскопической, геномной информации, вводится в действие С 1 января 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016719-sbor-otpechatkov-paltsev-v-kazahstane-dlya-chego-eto-nuzhno-obyasnili-v-mvd/