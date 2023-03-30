Отпечатки пальцев планируют добавить в удостоверения и паспорта казахстанцев
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МВД Казахстана разработало правила оформления паспортов, удостоверений, видов на жительство и проездных. Документ находится на публичном обсуждении на портале "Открытых НПА".
В целом новые правила касаются оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства и проездного документа.
Проект будет находиться на публичном обсуждении до 13 апреля 2023 года.
Согласно обновленным правилам в документах, удостоверяющих личность, должны содержаться следующие данные:
- фамилия, имя, отчество (при его наличии);
- дата и место рождения;
- пол;
- национальная принадлежность (по желанию владельца);
- гражданство;
- фотография;
- наименование органа, выдавшего документ;
- дата выдачи, номер документа, срок действия;
- подпись владельца документов;
- индивидуальный идентификационный номер;
- отпечатки пальцев рук владельца документа, достигшего шестнадцатилетнего возраста и более, а также в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет в случаях, установленных Законом Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года "О дактилоскопической и геномной регистрации".
Отметим, что в существующих правилах действие пункта об отпечатках пальцев было приостановлено постановлением правительства РК.
В них прописано, что документ, удостоверяющий личность, – это документ установленного образца с зафиксированной в нем информацией о персональных данных физического лица, позволяющей установить личность и правовой статус его владельца в целях идентификации личности, выдаваемый на материальном носителе либо в случаях, определенных настоящим Законом, в электронной форме.
В целом, как сообщается в справке к проекту обновленных правил, они разработаны для децентрализации полномочий между уровнями государственного управления.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014765-otpechatki-paltsev-planiruyut-dobavit-v-udostovereniya-i-pasporta-kazahstantsev/