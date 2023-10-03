"Это невозможно": МВД об опасениях казахстанцев, что их отпечатки "подкинут" на место преступления

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев на брифинге в кабмине рассказал, можно ли подкинуть отпечатки пальцев на место преступления, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанцы высказали опасения на фоне всеобщей дактилоскопии, что может быть риск, что полицейские будут подкидывать отпечатки пальцев на месте преступления.

Ситуацию прокомментировал Марат Кожаев.

"Высказываются опасения, что чуть ли не МВД, возможно, будет подкидывать отпечатки пальцев на место происшествия. Это вообще дилетантский подход, потому что в нашей системе на сегодня насколько миллионов отпечатков пальцев. Вы когда-нибудь слышали, чтобы мы куда-то что-то подбросили? Не от того, что мы такие хорошие, а от того, что это технически невозможно сделать", - заявил вице-министр.

По его словам, на месте происшествия человек оставляет отпечаток - объемный потожировой след, который измеряется специальными методами криминалистов.

"И если подбросить на место происшествия фотографию этого следа, как-то его нанести на поверхность, я даже не представляю, как это возможно, при криминалистических исследованиях сразу будет ясно, что это не потожировой след, не объемный след. Помимо потожирового следа на месте происшествия мы с этого отпечатка получаем еще геномную составляющую", - резюмировал Марат Кожаев.

Введение всеобщей дактилоскопии в Казахстане

Закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" был принят 30 декабря 2016 года и должен был вступить в силу 1 января 2021 года.

Однако в январе 2021 года в МВД сообщили, что дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года. Причину переноса позже объяснили нехваткой выделенных средств.

Тем не менее в конце 2022 года стало известно, что введение всеобщей дактилоскопии в Казахстане отложили до 1 января 2024 года.

В марте текущего года МВД Казахстана разработало правила оформления паспортов, удостоверений, видов на жительство и проездных. В ведомстве также объяснили, как будет проходить процедура снятия отпечатков пальцев в центрах обслуживания населения.

В сентябре на тему всеобщей дактилоскопии высказались в мажилисе - депутат Асхат Рахимжанов отметил, что ее вводят для более высокой раскрываемости преступлений, однако штрафовать за отказ от этой процедуры он считает неправильным.

Вопрос о штрафах сегодня, 3 октября прокомментировал замглавы МВД Марат Кожаев - он отметил, что поднимается вопрос о целесообразности штрафов, так как отказываясь от сдачи отпечатков пальцев человек не получит необходимую ему услугу.