Планируют ли переносить КазНУ из Алматы в Қонаев, ответили в акимате и Миннауки

В Сети появились слухи о переносе КазНУ имени аль-Фараби и других крупных университетов из Алматы в Қонаев. Информацию опровергли в Миннауки и акимате областного центра, пишет корреспондент NUR.KZ.

Ранее в интернете начала распространяться информация о возможном переносе КазНУ имени аль-Фараби в Академгородок на территории города Қонаев в Алматинской области.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Министерство науки и высшего образования РК. Официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев сообщил, что университет переносить в Қонаев не собираются. Напротив, сейчас стартовал второй этап строительства городка КазНУ имени аль-Фараби.

Наряду с этим информацию о переносе вуза, а также других крупных университетов в лице КазНАУ и КазНМУ имени Асфендиярова в Қонаев опровергли в акимате областного центра.

"На данный момент нет официальных подтверждений или объявлений относительно этого переезда", – говорится в их сообщении.

Напомним, в октябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматинскую область с рабочим визитом, в ходе которого предложил сделать из города Қонаев научно-образовательный центр, где будут учиться студенты.

"На сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы. Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса: возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья.

Кроме того, в городе резко ухудшилось качество воздуха. С учетом имеющихся проблем полагаю целесообразным рассмотреть вопрос создания в городе Қонаев Академгородка. Во многих странах вблизи крупных городов появились инновационные центры", – заявил тогда Токаев.

Переименование Капшагая в Қонаев

16 марта 2022 года на совместном заседании палат парламента президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Алматинскую область разделят на Жетысускую и Алматинскую. Капшагай станет центром Алматинской области, Талдыкорган – Жетысуской.

В этот же день в рамках послания народу Казахстана глава государства заявил о готовности поддержать переименование города Капшагай в Қонаев.

24 марта состоялось заседание постоянной комиссии Капшагайского городского маслихата, на котором депутаты поддержали предложение о переименовании Капшагая в честь Динмухамеда Кунаева.

Через несколько дней переименование одобрила комиссия при правительстве.

3 мая 2022 года Капшагай официально переименовали в Қонаев. А на следующий день президент Токаев подписал постановление о переносе административного центра Алматинской области в этот город.