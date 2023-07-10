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Отпечатки пальцев появятся у казахстанцев в документах с 2024 года

Опубликовано:

Паспорт Казахстана
Паспорт Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 2024 года документы, удостоверяющие личность жителей Казахстана, будут содержать отпечатки пальцев рук владельца. Соответствующий приказ опубликован на сайте Эталонного контрольного банка НПА.

Приказ принят 30 июня 2023 года. В нем содержатся процедурные правила (выдача, замена и т.п.), связанные с паспортом гражданина РК, удостоверением личности гражданина РК, видом на жительство иностранца в РК, удостоверением лица без гражданства и проездным документом.

Согласно приказу, эти документы содержат следующие данные:

  1. фамилию, имя, отчество (при его наличии);
  2. дату и место рождения;
  3. пол;
  4. национальную принадлежность – по желанию владельца в документах, удостоверяющих личность, указанных в подпунктах 3), 4) пункта 2 настоящих правил;
  5. гражданство;
  6. фотографию;
  7. наименование органа, выдавшего документ;
  8. дату выдачи, номер документа, срок действия;
  9. подпись владельца документов;
  10. индивидуальный идентификационный номер (ИИН);
  11. отпечатки пальцев рук владельца документа, достигшего 16-летнего возраста и более, а также в возрасте от 12 до 16 лет в случаях, установленных законом РК "О дактилоскопической и геномной регистрации".

Также в документе говорится о процедуре дактилоскопии при оформлении документа, удостоверяющего личность. Она проводится посредством информационной системы "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" или на бланке формуляра сотрудником уполномоченного органа.

Эти изменения вводятся в действие с 1 января 2024 года.

В проекте еще одного приказа МВД, опубликованном на портале "Открытые НПА", говорится, что графическая и текстовая информация о владельце документа, в том числе отпечатки его пальцев рук, будут храниться в микросхеме, имеющей емкость памяти не менее 64 Кб.

Напомним, закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" был принят 30 декабря 2016 года и должен был вступить в силу 1 января 2021 года.

Но в январе 2021 года в МВД сообщили, что дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года. Причину переноса позже объяснили нехваткой выделенных средств.

В конце декабря прошлого года стало известно, что введение дактилоскопии в Казахстане отложили до 1 января 2024 года.

В марте текущего года МВД Казахстана разработало правила оформления паспортов, удостоверений, видов на жительство и проездных.

В ведомстве также объяснили, как будет проходить процедура снятия отпечатков пальцев в центрах обслуживания населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027980-otpechatki-paltsev-poyavyatsya-u-kazahstantsev-v-dokumentah-s-2024-goda/

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