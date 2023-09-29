О казахстанском "списке иноагентов" высказался американский посол

Посла США в Казахстане спросили о его мнении касательно казахстанского "списка иноагентов" - Дэниел Розенблюм сообщил, что слышал о нем, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, я слышал об этом списке, и это что-то, за чем наше посольство сейчас внимательно наблюдает. И также мы наблюдаем за реакциями различных НПО и медиа, которые последовали после публикации этого списка. Некоторые проводили параллели между этим списком и законами в других странах о так называемых иностранных агентах.

Я понимаю, почему люди делают такие сравнения. Но, как я понимаю, нахождение в этом списке казахстанском сейчас не подразумевает никаких последствий, связанных с законом для людей и организаций, которые оказались в списке. И это не несет никаких последствий для их ежедневной работы.

Если это действительно так, то нам бы хотелось, чтобы ситуация такой и оставалась, чтобы не было никаких последствий, никаких препятствий для работы данных организаций", - заявил посол.

Напомним, что 20 сентября представители Министерства финансов РК обнародовали документ "Реестр лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, подлежащих опубликованию".

Список, состоящий из 240 пунктов, сформировали по итогам первого полугодия 2023 года. В нем прописаны наименования организаций или имена физлиц и, соответственно, их БИН или ИИН.

Полный список доступен на официальном сайте Комитета государственных доходов Минфина.

Накануне вице-министр финансов рассказал, в каком случае в список финансируемых из-за рубежа лиц будут включать соответствующие государственные органы.