Посол США высказался об американских визах для казахстанцев

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм заявил, что у Штатов есть сильный интерес в том, чтобы упростить получение виз казахстанскими гражданами, передает корреспондент NUR.KZ.

Дэниел Розенблюм заявил, что вопрос про визы – самый популярный из всех, что ему задают в Казахстане.

"В первую очередь я скажу, что у нас есть сильный интерес в том, чтобы помочь гражданам наших стран перемещаться, ездить в гости друг к другу, чтобы этот процесс стал проще.

Я бы очень хотел, чтобы граждане США также приезжали сюда, в Казахстан, поэтому это однозначно двусторонний процесс. И основная причина для этого – укрепление связи между людьми, что также формирует крепкие взаимоотношения между нашими странами", – сказал посол.

Розенблюм также отметил, что Казахстан является единственной страной Центральной Азии, граждане которой могут получить неиммиграционную визу сроком действия до 10 лет. По его словам, это действительно показатель здоровья в отношениях двух стран.

"В то же время, у нас есть определенные правила и законы США, которые мы обязаны соблюдать. Самое главное – не дать возможности людям использовать свои визы не для тех целей, для которых они получили. Именно поэтому у нас существуют такие практики, как собеседование, проверка документов и так далее", – отметил Дэниел Розенблюм.

Посол отметил, что Штаты стараются работать над тем, чтобы этот процесс стал проще. В частности, чтобы он стал более эффективным и заявителям не приходилось ждать так долго.

"Я считаю, что мы преуспели в том, что разобрали скопившиеся во время пандемии заявки. Сейчас время ожидания существенно сократилось. Как я понимаю, сейчас есть возможность для тех, кто уже ездил в США и уже получал визу, при повторной подаче запросить отмену интервью. Такой вариант есть, но это не стандартная практика", – сказал посол США в Казахстане.

Дэниел Розенблюм также высказался о вероятности визита американского президента Джо Байдена в Казахстан.

Кроме того, он заявил, что США обсуждали безопасность КТК с правительством Казахстана и различными компаниями.

Согласно информации на официальном сайте посольства США в Казахстане, Дэниел Розенблюм принял присягу в качестве посла в Казахстане 28 октября 2022 года.

Ранее он занимал должность посла Соединенных Штатов в Узбекистане, был зампомощника госсекретаря США по ЦА в управлении Госдепа по делам Южной и Центральной Азии.

С 2008 по 2014 год Розенблюм был координатором помощи США странам Европы и ЦА. Также, в 1980-х годах работал советником сенатора Карла Левина.

Напомним, что 17-20 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев находился с рабочим визитом в США.