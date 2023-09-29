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Посол США высказался об американских визах для казахстанцев

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Флаг США установлен на здании
Флаг США. Иллюстративное фото: Paul Zinken / Picture Alliance / Getty Images

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм заявил, что у Штатов есть сильный интерес в том, чтобы упростить получение виз казахстанскими гражданами, передает корреспондент NUR.KZ.

Дэниел Розенблюм заявил, что вопрос про визы – самый популярный из всех, что ему задают в Казахстане.

"В первую очередь я скажу, что у нас есть сильный интерес в том, чтобы помочь гражданам наших стран перемещаться, ездить в гости друг к другу, чтобы этот процесс стал проще.

Я бы очень хотел, чтобы граждане США также приезжали сюда, в Казахстан, поэтому это однозначно двусторонний процесс. И основная причина для этого – укрепление связи между людьми, что также формирует крепкие взаимоотношения между нашими странами", сказал посол.

Розенблюм также отметил, что Казахстан является единственной страной Центральной Азии, граждане которой могут получить неиммиграционную визу сроком действия до 10 лет. По его словам, это действительно показатель здоровья в отношениях двух стран.

"В то же время, у нас есть определенные правила и законы США, которые мы обязаны соблюдать. Самое главное – не дать возможности людям использовать свои визы не для тех целей, для которых они получили. Именно поэтому у нас существуют такие практики, как собеседование, проверка документов и так далее", отметил Дэниел Розенблюм.

Посол отметил, что Штаты стараются работать над тем, чтобы этот процесс стал проще. В частности, чтобы он стал более эффективным и заявителям не приходилось ждать так долго.

"Я считаю, что мы преуспели в том, что разобрали скопившиеся во время пандемии заявки. Сейчас время ожидания существенно сократилось. Как я понимаю, сейчас есть возможность для тех, кто уже ездил в США и уже получал визу, при повторной подаче запросить отмену интервью. Такой вариант есть, но это не стандартная практика", – сказал посол США в Казахстане.

Дэниел Розенблюм также высказался о вероятности визита американского президента Джо Байдена в Казахстан.

Кроме того, он заявил, что США обсуждали безопасность КТК с правительством Казахстана и различными компаниями.

Согласно информации на официальном сайте посольства США в Казахстане, Дэниел Розенблюм принял присягу в качестве посла в Казахстане 28 октября 2022 года.

Ранее он занимал должность посла Соединенных Штатов в Узбекистане, был зампомощника госсекретаря США по ЦА в управлении Госдепа по делам Южной и Центральной Азии.

С 2008 по 2014 год Розенблюм был координатором помощи США странам Европы и ЦА. Также, в 1980-х годах работал советником сенатора Карла Левина.

Напомним, что 17-20 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев находился с рабочим визитом в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2038758-posol-ssha-vyskazalsya-ob-amerikanskih-vizah-dlya-kazahstantsev/

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