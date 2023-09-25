Имеет ли Тимур Кулибаев отношение к распределению запасов топлива в Казахстане

Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в ведомстве рассказал, имеет ли Тимур Кулибаев отношение к распределению запасов топлива, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, каким образом идет внутреннее распределение запасов топлива и имеет ли к этому отношение компания Тимура Кулибаева.

Ерлан Аккенженов сообщил, что на сегодняшний момент весь упор делается на обеспечение внутреннего рынка топливом, поскольку это вопрос внутренней безопасности.

"В первую очередь нефть распределяется на внутренний рынок, по остаточному принципу нефть идет на экспорт. Мы прекрасно понимаем, что экономика поставок на внутренний рынок не такая высокая, как поставка на экспорт…, но министерство предпринимает все меры для того, чтобы наш внутренний рынок был обеспечен", — сообщил он.

Он отметил, что в этой части профильное ведомство придерживается принципа: "Сначала внутренний рынок, а потом уже внешний рынок".

"Решений людей или компаний, связанных с вышеуказанной персоной, на данный момент я не вижу и не наблюдаю. То есть люди, связанные с ним или же как-то влияющие на принятие решения. Я этого не наблюдаю", — заверил он.

12 апреля в Казахстане вступил в силу приказ министра энергетики, которым предусматривалось повышение предельных цен на регулируемые государством нефтепродукты. Сделано это было, чтобы избежать дефицита топлива. В правительстве также напоминали, что спекуляции с ГСМ в Казахстане недопустимы.

В начале августа стало известно, что бензин и дизель в Казахстане подорожали сильнее, чем в других странах ЕАЭС.

Через несколько дней после публикации этой новости в Казахстане вновь продлили запрет на вывоз бензина и дизтоплива. Запрет ввели на шесть месяцев. Комитету госдоходов Минфина и Погранслужбе КНБ РК поручено принять соответствующие меры.

На сайте Национального олимпийского комитета РК указано, что Тимур Аскарович Кулибаев родился 10 сентября 1966 года в городе Алма-Ата.

Трудовая деятельность:

1988-1990 годы - научно-исследовательский экономический институт планирования и нормативов (НИЭИ ПиН) при Госплане КазССР. ​

1990-1992 годы - директор Научно-консультационного центра Фонда культурного, социального и научно-технического развития Казахстана.

С 1992 по 1995 год - руководитель концерна "Алтын-Алма".

С 1995 по 1997 год - председатель наблюдательного совета, член кредитного комитета Алматинского торгово-финансового банка.

1997 год - руководитель Дирекции оценки проектов и ведения переговоров Госкомитета Республики Казахстан по инвестициям (на правах заместителя председателя).​

1997-1999 годы – вице-президент по экономике и финансам ЗАО «Национальная нефтегазовая компания "Казахойл".​

1999-2001 годы – президент ЗАО "Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл".

​2001-2002 годы – генеральный директор ЗАО "Национальная компания "Транспорт нефти и газа", созданного на базе компаний "КазТрансОйл" и "КазТрансГаз".

​С 2002 по 2005 год – первый вице-президент АО "Национальная компания "КазМунайГаз", образованного путем слияния национальных компаний "Казахойл" и "Транспорт Нефти и Газа".​

С 2005 по 2013 год - внештатный советник президента Республики Казахстан.​​

2006-2007 годы - заместитель председателя правления АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".

2008-2011 годы - заместитель председателя правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

С апреля по декабрь 2011 год - председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", член Совета директоров.​С 201 по 2014 год - председатель президиума Национальной экономической палаты Казахстана "Союз "Атамекен".

​С ноября 2005 года является председателем Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY". С 2013 года возглавлял президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". В 2022 покинул этот пост.

В сентябре 2023 года Тимур Кулибаев был переизбран президентом Национального олимпийского комитета.