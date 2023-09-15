Тимур Кулибаев переизбран президентом Национального олимпийского комитета

Президентом Национального Олимпийского комитета Казахстана переизбран Тимур Кулибаев, который занимает эту должность с 2015 года. Об этом сообщает портал Zakon.kz.

Издание уточняет, что ранее сообщалось о переназначении Кулибаева членом Комиссии Международного олимпийского комитета "Олимпизм 365". Соответствующим письмом президент МОК Томас Бах уведомил НОК РК.

На сайте Национального олимпийского комитета РК указано, что Тимур Аскарович Кулибаев родился 10 сентября 1966 года в городе Алма-Ата.

Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "Планирование народного хозяйства", квалификация – "экономист".

Кандидат экономических наук. Имеет ряд научных публикаций и изобретений.

Трудовая деятельность:

1988-1990 годы - научно-исследовательский экономический институт планирования и нормативов (НИЭИ ПиН) при Госплане КазССР.

​1990-1992 годы - директор Научно-консультационного центра Фонда культурного, социального и научно-технического развития Казахстана.

​С 1992 по 1995 год - руководитель концерна «Алтын-Алма».

С 1995 по 1997 год - председатель наблюдательного совета, член кредитного комитета Алматинского торгово-финансового банка.

​1997 год - руководитель Дирекции оценки проектов и ведения переговоров Госкомитета Республики Казахстан по инвестициям (на правах заместителя председателя).

​1997-1999 годы – вице-президент по экономике и финансам ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл».

​1999-2001 годы – президент ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл».

​2001-2002 годы – генеральный директор ЗАО «Национальная компания «Транспорт нефти и газа», созданного на базе компаний «КазТрансОйл» и «КазТрансГаз».

​С 2002 по 2005 год – первый вице-президент АО «Национальная компания «КазМунайГаз», образованного путем слияния национальных компаний «Казахойл» и «Транспорт Нефти и Газа».

​С 2005 по 2013 год - внештатный советник президента Республики Казахстан.​

​2006-2007 годы - заместитель председателя правления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

​2008-2011 годы - заместитель председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

С апреля по декабрь 2011 год - председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», член Совета директоров.

​С 201 по 2014 год - председатель президиума Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен».

​С ноября 2005 года является председателем Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY».

С 2013 года возглавлял президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". В 2022 покинул этот пост.

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев поздравил коллектив НОК с 30-летием.

"Эта организация играет особую роль в нашей стране. Продвигая олимпийские ценности, вы вносите огромный вклад в популяризацию спорта среди молодежи и укрепление сотрудничества с международными структурами. В результате наши спортсмены добиваются больших успехов на многих крупных соревнованиях", - отметил глава государства.

По данным с официального сайта НОК, Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан (НОК РК) был создан 3 февраля 1990 года и получил признание Международного Олимпийского Комитета в сентябре 1993 года.

НОК РК является самостоятельной независимой общественной организацией. В своей деятельности НОК РК руководствуется Олимпийской хартией МОК, Конституцией, Законами Республики Казахстан и Уставом НОК РК.

Миссией НОК РК является развитие и защита Олимпийского движения, продвижение Олимпийских ценностей – уважения, дружбы и совершенства на территории Республики Казахстан.