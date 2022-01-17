Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы НПП "Атамекен"

Тимур Кулибаев. Фото: kazenergy.com

Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия председателя Нацпалаты предпринимателей "Атамекен". Его обращение опубликовал официальный сайт НПП.

"С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Хочу поблагодарить делегатов съезда и членов президиума за оказанное мне доверие. Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей.

Особую признательность выражаю большому коллективу «Атамекен», от рядовых экспертов до руководителей районных филиалов, за совместную содержательную работу.

Главный итог нашей работы - это налаженный конструктивный диалог бизнеса и власти, последовательное формирование благоприятного бизнес-климата", - написал Кулибаев.

Он также подвел итоги своей работы на этом посту.

"В нашем приоритете всегда была защита прав бизнеса. Налажена работа с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и антикоррупционной службой. Во всех регионах действуют советы по защите прав предпринимателей. За 8 лет в НПП поступило 41 тыс. обращений, из которых 40% решены положительно.

По инициативе НПП «Атамекен» велась системная работа по улучшению бизнес-климата. Принято 8 пакетов законодательных поправок. Проведена декриминализация экономических преступлений. В 5 раз сократилась регистрация уголовных дел в сфере экономики. Из Уголовного кодекса исключена статья «Лжепредпринимательство». В 4 раза сокращено количество разрешений, уведомлений и лицензий. Проведена реформа контрольно-надзорной системы – исключено 17 тысяч, или 58% требований.

С 2021 года начато внедрение новой регуляторной политики - регулирование «с чистого листа». До 2024 года все регулирование будет полностью переписано на новых принципах и оцифровано.

Мы запустили проект «Бастау» в связке с микрокредитованием. Тысячи безработных и самозанятых, особенно в селах, получили возможность начать свое дело. Уже обучено более 180 тысяч человек. Запущено более 60 тысяч проектов, создано 70 тысяч рабочих мест.

В школах, колледжах и вузах внедрен предмет «Основы предпринимательства и бизнеса». Его изучают более 250 тысяч подростков.

Эта лишь малая часть нашей совместной работы. Но впереди стоят новые большие задачи и вызовы", - добавил Кулибаев.

Кроме того, Кулибаев обозначил будущие направления развития нацпалаты.

"11 января 2022 года в своем выступлении глава государства обозначил приоритетные направления для «Атамекен» и бизнес-сообщества. Предстоит разработать программу повышения доходов населения, реализовать комплексные меры по снижению импортозависимости, повышению эффективности мер господдержки, снижению доли государства в экономике и др.

Все эти поручения главы государства будут в безусловном приоритете НПП.

В своей работе мы всегда уделяли внимание обратной связи и подотчетности избранных структур перед нашими членами. В 2020 году проведены выборы во все региональные советы предпринимателями соответствующих регионов. Аккредитованные ассоциации формируют отраслевые комитеты президиума и избирают председателей.

Уверен, что открытость, подотчетность и эффективная обратная связь уже на цифровой основе будут основными принципами работы всей системы НПП "Атамекен".

Еще раз выражаю вам свою признательность за совместную работу и желаю дальнейших успехов в выполнении задач по развитию отечественного предпринимательства", - говорится в обращении Кулибаева.

Напомним, ранее от должности вице-министра энергетики Казахстана был освобожден Жумабай Карагаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1951444-timur-kulibaev-slozhil-s-sebya-polnomochiya-predsedatelya-natspalaty-predprinimateley-atameken/