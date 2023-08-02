Бензин и дизель в Казахстане подорожали сильнее, чем в других странах ЕАЭС

Автозаправочная станция. Иллюстративное фото: Mongkol Chuewong/Getty Images

Рост цен на топливо затронул не только Казахстан. Однако динамика подорожания бензина и дизеля оказалась одной из самых быстрых. О причинах такого явления читайте в материале NUR.KZ.

Пока что доля электрокаров в Казахстане остается низкой. Поэтому бензин и дизель являются основными видами топлива, которые используются в транспортных средствах.

Как указывается в отчете Евразийской экономической комиссии, индекс месячного роста цен на эти виды топлива в июне 2023 года вырос почти во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Так, в Армении индекс потребительских цен на бензин составил 110,5 – то есть топливо подорожало на 10,5%, что стало самым высоким показателем за месяц. Для сравнения: в Кыргызстане и России рост цен составил 3,4% и 1,6% соответственно.

В Казахстане в июне он был равен 0,2%, а в Беларуси цены вовсе не изменились.

Однако, если взглянуть на показатели роста цен за год, то Казахстан окажется лидером по уровню подорожания топлива.

Годовой показатель среди стран

Согласно данным отчета комиссии, в среднем по ЕАЭС подорожание автомобильного бензина составило 2,8% за год (к июню 2022 года). При этом в некоторых странах цены даже снизились:

Армения – бензин подешевел на 32,7% ;

; Беларусь – падение цен составило 4,1% ;

; Кыргызстан – бензин стал дешевле на 9,9% за год.

Индекс цен на бензин в странах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Рост затронул лишь две страны. И если в России стоимость повысилась на 3,1%, то в Казахстане он оказался самым высоким – плюс 12% за год.

Ситуация с дизельным топливом схожая – при среднем росте цен в ЕАЭС на 9% за год в Армении и Беларуси отмечено их снижение. А остальные страны столкнулись с подорожанием:

Казахстан – плюс 36,1% к июню 2022 года;

к июню 2022 года; Кыргызстан – рост цен на 10,1% ;

; Россия – плюс 6,9% за год.

Индекс цен на дизельное топливо в странах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Получается, что по уровню подорожания данных видов топлива наша страна оказалась в антилидерах. При этом Казахстан остается в списке стран ЕАЭС с самыми доступными ценами на бензин и дизель.

И этому есть объяснение.

Причины антилидерства Казахстана

То, что в цены на топливо в стране остаются самыми низкими среди других стран союза, несмотря на лидирующие темпы роста, объясняется внутренней политикой ценообразования.

Низкие цены на отечественных заправках были связаны с государственным урегулированием и искусственным удержанием.

Однако это приводило к тому, что деньги из госбюджета уходили на поддержание низкой стоимости. В то же время снижалось финансирование ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

Чтобы сократить нагрузку на бюджет, топливный рынок постепенно переходит от искусственного удержания цен к рыночным условиям.

Так, в апреле 2023 года был принят приказ о повышении цен на топливо. Это также было связано с необходимостью остановить "вымывание" бензина и дизеля за границу, где они стоили значительно дороже.

Именно поэтому в Казахстане отмечается столь резкий рост цен в сравнении с другими странами – их просто долго поддерживали на низком уровне за счет государственных денег. Теперь же максимальная стоимость топлива была увеличена.

В будущем формирование цены может полностью перейти на рыночные механизмы. А освободившиеся бюджетные средства могут быть выделены на финансирование различных социальных программ и улучшение энергетической инфраструктуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030805-benzin-i-dizel-v-kazahstane-podorozhali-silnee-chem-v-drugih-stranah-eaes/